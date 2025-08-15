Los análisis de gráficos de la semana: OIL, US30, USDPLN
Resumen: Continua el rally del precio del petróleo, alcanzando máximos de 4 años EL US30 testea máximos históricos. USDPLN...
Noticias de Mercado
El Ibex 35 ha marcado esta semana un hito histórico. El selectivo nacional ha vuelto a tocar los 15.000 puntos, un nivel que no alcanzaba desde 2007, y que le acerca a sus máximos históricos en los 15.945 puntos. El impulso de este año, con una subida acumulada del 30%, ha...
AMD (Advanced Micro Devices) es un líder mundial en la producción de procesadores avanzados y tarjetas gráficas, que ofrece soluciones innovadoras para ordenadores personales, centros de datos y dispositivos de videojuegos. La empresa ha estado compitiendo durante años con...
En estos momentos todo parece indicar que todavía queda recorrido en la renta variable. Los buenos resultados corporativos apoyados en la IA, los recortes de tipos por parte de los bancos centrales, y los acuerdos comerciales, han sido los principales catalizadores del mercado, y de momento no...
Resumen: Los índices en Estados Unidos cotizan en verde El SP500 rebotó desde el nivel clave de 2918 ayer Facebook...
Esta es la segunda parte del vídeo número 1 “Como analizar un gráfico desde cero – localizando tendencias y fases laterales.” Aquí explico...
Para muchos traders o inversores que se están iniciando en la gestión de su propio dinero, una de las grandes dificultades estriba en detectar si hay que...
Resumen: Merkel advierte a otros líderes europeos sobre tomar una postura demasiado audaz en Brexit El DAX (DE30 en xStation5) carece...
Resumen: Se espera que la confianza del consumidor en EEUU descienda moderadamente Los datos de API preveen una caída en los inventarios Discursos...
Resumen: Brecha en los índices de EE. UU. que aminora durante el fin de semana China cancela las conversaciones comerciales...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDJPY. La agencia recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
Resumen: DAX (DE30) vuelve al canal alcista ¿Podrá la media de 50 sesiones frenar las subidas? Las subidas se enfrentan...
Barclays ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDUSD. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: • DAX (DE30) vuelve al canal alcista • ¿Podrá la media móvil de 50 sesiones evitar a los alcistas? •...
En este vídeo hacemos un repaso de los principales acontecimientos a nivel macro-económico así como la situación técnica de varios activos de renta fija,...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: Tras las declaraciones de M. Draghi confirmando que pretende finalizar el programa de “QE” a finales...
Resumen: Índice Ifo, el discurso de Draghi como punto principal del lunes La FOMC publicará su subida de tipos el miércoles El...
En este vídeo realizo un análisis a medio/largo plazo de las principales bolsas del mundo: Eurostoxx600, DAX, IBEX, SP500, Nasdaq, New York Stock Exchange,...
