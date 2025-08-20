lee mas
Invertir implica riesgos.

El dólar se mantiene estable a la espera de las actas de la FED

20 de agosto de 2025

El índice del dólar continúa consolidándose en torno al nivel de 98, cerca del retroceso de Fibonacci del 61,8%, a pocas horas de la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Los mercados parecen estar recuperando el aliento...

Informe de materias primas: Los precios del petróleo y del gas natural se estancan

19 de agosto de 2025

Los mercados de materias primas enfrentan presiones diversas en medio de un entorno complejo. Los precios del petróleo y el gas natural se mantienen bajos debido a un exceso de oferta y a la incertidumbre geopolítica relacionada con la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia. Por otro...

El gobierno de EE. UU. negocia participación de 10.000 millones de dólares en Intel 💵📌

18 de agosto de 2025

Intel (INTC.US) mantiene conversaciones con el gobierno de EE. UU. sobre un posible acuerdo que convertiría parte o la totalidad de la subvención de 10.900 millones de dólares del CHIPS Act en una participación accionaria del 10%. El paquete podría valorarse en torno...

