Noticias de Mercado

El pesimismo domina los mercados

20 de agosto de 2025

Al abrir Wall Street, se observó un claro rechazo a los activos de riesgo, impulsado por la creciente preocupación de que las conversaciones de paz en Ucrania no arrojen resultados concretos y se prolonguen durante meses en lugar de semanas. Para aumentar la incertidumbre, los inversores...

El dólar se mantiene estable a la espera de las actas de la FED

20 de agosto de 2025

El índice del dólar continúa consolidándose en torno al nivel de 98, cerca del retroceso de Fibonacci del 61,8%, a pocas horas de la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Los mercados parecen estar recuperando el aliento...

Informe de materias primas: Los precios del petróleo y del gas natural se estancan

19 de agosto de 2025

Los mercados de materias primas enfrentan presiones diversas en medio de un entorno complejo. Los precios del petróleo y el gas natural se mantienen bajos debido a un exceso de oferta y a la incertidumbre geopolítica relacionada con la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia. Por otro...

