Informe de materias primas: Los precios del petróleo y del gas natural se estancan

Los mercados de materias primas enfrentan presiones diversas en medio de un entorno complejo. Los precios del petróleo y el gas natural se mantienen bajos debido a un exceso de oferta y a la incertidumbre geopolítica relacionada con la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia. Por otro...

Más