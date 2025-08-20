Commodity Wrap – Coffee, Oil, Copper, Silver
En relacion a productos primarios de esta semana, le presentamos 4 mercados que se ven interesantes y / y han mostrado importantes movimientos de precios:...
Noticias de Mercado
Al abrir Wall Street, se observó un claro rechazo a los activos de riesgo, impulsado por la creciente preocupación de que las conversaciones de paz en Ucrania no arrojen resultados concretos y se prolonguen durante meses en lugar de semanas. Para aumentar la incertidumbre, los inversores...
Más
El índice del dólar continúa consolidándose en torno al nivel de 98, cerca del retroceso de Fibonacci del 61,8%, a pocas horas de la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Los mercados parecen estar recuperando el aliento...
Más
Los mercados de materias primas enfrentan presiones diversas en medio de un entorno complejo. Los precios del petróleo y el gas natural se mantienen bajos debido a un exceso de oferta y a la incertidumbre geopolítica relacionada con la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia. Por otro...
Más
En relacion a productos primarios de esta semana, le presentamos 4 mercados que se ven interesantes y / y han mostrado importantes movimientos de precios:...
La libra británica subió a su máximo de los últimos dos meses tras los datos de inflación. Esto...
Resumen: El consenso del mercado apunta a una caída en los inventarios de petróleo El Banco Central de Brasil en espera 1:30...
Resumen: Los grandes bancos instan a completar la unión bancaria europea DAX (DE30 en xStation5) supera el nivel de resistencia...
En este vídeo hacemos un repaso de los principales acontecimientos a nivel macro-económico así como la situación técnica de varios activos de renta fija,...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: Los últimos datos de PMI siguen mostrando un deterioro paulatino en el ritmo de crecimiento. La...
Resumen: Los precios del petróleo al alza en consonancia con la tendencia alcista La OPEP advierte sobre la caída del suministro...
Resumen: DAX (DE30 en xStation5) rebota al comienzo de la sesión del martes Volkswagen (VOW.DE) alcista después de que un vehículo...
La lira turca continúa dejándonos buenas opciones para nuestra operativa de corto/medio plazo. Tras desmplomarse su cotización...
Resumen: Varios miembros del BCE hablarán en el evento de París Se espera que las ventas de manufactureros Canadienses aumenten...
La lira turca resucitó el jueves pasado después de que la CRBT anunciara un aumento de tipos de interés por encima de lo esperado....
El parqué de Londres abre a la baja, el FTSE100 (UK100) cae poco más de 20 puntos en la apertura. Después de que el FMI advirtiera...
Resumen: El DAX (DE30 en xStation5) abre con caídas trasladadas por las bolsas asiaticas El índice alemán se aleja del nivel...
Resumen: El crecimiento de los precios se reduce con lo que bajan las expectativas de inflación en agosto El Riksbank indica que será...
Resumen: Mark Carney realizó algunos comentarios importantes sobre el Brexit El índice alemán DAX (DE30 en xStation5)...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación para el par de divisas GBPAUD. El banco recomienda posicionarse largo en el par en base a los...
Resumen: Se espera que la inflación Sueca permanezca sin cambios en agosto Los datos de EEUU podrían incrementar la volatilidad...
Resumen: Draghi se muestra positivo después de que el BCE ha decidido mantener todos los tipos sin cambio "La zona...
Resumen: Los miembros del Banco de Inglaterra decidieron de forma unánime dejar intactos los tipos de interés. Las expectativas...
El cruce USDTRY cae hasta en un 4.5% tras publicarse que el banco central de Turquía eleva las tasas de interés desde el nivel de...
El país de residencia especificado no está operativo. Elige otro país.
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor