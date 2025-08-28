EURUSD - recomendación de IFR
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURUSD. La agencia recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes...
Noticias de Mercado
La empresa estadounidense Palantir, llamada así por la piedra Palantir, la cual todo lo ve, de El Señor de los Anillos, es una de las historias bursátiles más interesantes de los últimos años. La acción se hizo muy popular entre los inversores minoristas...
Más
Las acciones de Indra (IDR.ES) son las más bajistas de la sesión de hoy debido a las tensiones que han surgido los últimos días entre Francia y Alemania por el proyecto de los nuevos aviones de combate que están desarrollando ambos países con España de...
Más
El gigante tecnológico californiano ha atravesado varios años muy difíciles y fluctuaciones significativas de precios. La situación de la compañía es tan grave que la administración del presidente de EE. UU. se ha visto directamente involucrada. Muchos...
Más
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURUSD. La agencia recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes...
Las minutas de la FED no trajeron consigo novedades. Pero sirvieron para constatar que pese a las continuas críticas de D. Trump contra la Reserva Federal,...
Resumen:: Los mercados de renta variable europeos inician las operaciones del jueves con pocos cambios Weidmann del Bundesbank se une...
Resumen: La inflación del IPC en Inglaterra experimentó una deceleración mayor de la esperada Las minutas del Banco...
El Brent y el West Texas siguen manteniendo intactas sus tendencias alcistas desde los mínimos de 2015. Sin embargo, cuando se analizan las estructuras...
Resumen: Estados Unidos busca iniciar negociaciones comerciales con la UE, Reino Unido y Japón El DAX (DE30 en xStation5) con problemas...
Resumen: Atención al GBP ya que llega el informe de inflación La inesperada caída indicada por API da esperanza...
Las bolsas recuperan con fuerza tras el desplome vivido la semana pasada. En Estados Unidos, el SP500, DJIA, Nasdaq y Russell2000 han respetado las tendencias...
Uno de los índices de bolsa que peor lo ha hecho recientemente en Estados Unidos es el Russell2000. Se trata del índice que aglutina a las empresas de...
Resumen: Semana intensa para la política europea. El DAX (DE30 en xStation5) se suma a las ganancias y se aleja del soporte de...
Resumen: Se espera que los indicadores de olas de crecimiento de UK permanezcan sin cambios Se prevee otro deterioro en el índice...
Resumen: El índice alemán cotiza en mínimos anuales Corrección ABC en juego DAX (DE30 en xStation5) prueba...
Citi ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURUSD. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: El FMI indica que el crecimiento del sector de la criptomoneda podría desestabilizar al sector financiero en caso de que sigan...
En este vídeo hacemos un repaso de los principales acontecimientos a nivel macro-económico así como la situación técnica de varios activos de renta fija,...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: La tensión en torno a Europa sigue poniendo en jaque a las bolsas europeas. En Italia la votación a favor...
En este vídeo hacemos un repaso de los principales acontecimientos a nivel macro-económico así como la situación técnica de varios activos de renta fija,...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: La tensión en torno a Europa sigue poniendo en jaque a las bolsas europeas. En Italia la votación a favor...
Resumen: El miembro de la coalición de Merkel pierde la mayoría absoluta en el estado bávaro El DAX (DE30 en xStation5)...
Thomson Reuters IFr ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDJPY. La agencia recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes...
El país de residencia especificado no está operativo. Elige otro país.
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor