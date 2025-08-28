lee mas
Noticias de Mercado

¿Es Palantir la mayor burbuja de todos los tiempos?

28 de agosto de 2025

La empresa estadounidense Palantir, llamada así por la piedra Palantir, la cual todo lo ve, de El Señor de los Anillos, es una de las historias bursátiles más interesantes de los últimos años. La acción se hizo muy popular entre los inversores minoristas...

Las acciones de Indra sufren el conflicto Francia-Alemania

28 de agosto de 2025

Las acciones de Indra (IDR.ES) son las más bajistas de la sesión de hoy debido a las tensiones que han surgido los últimos días entre Francia y Alemania por el proyecto de los nuevos aviones de combate que están desarrollando ambos países con España de...

¿Cambio de ciclo en Intel?

27 de agosto de 2025

El gigante tecnológico californiano ha atravesado varios años muy difíciles y fluctuaciones significativas de precios. La situación de la compañía es tan grave que la administración del presidente de EE. UU. se ha visto directamente involucrada. Muchos...

