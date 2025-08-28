Vídeo: Visión de Mercado 24 de septienbre de 2018 por Pablo Gil
En este vídeo hacemos un repaso de los principales acontecimientos a nivel macro-económico así como la situación técnica de varios activos de renta fija,...
La empresa estadounidense Palantir, llamada así por la piedra Palantir, la cual todo lo ve, de El Señor de los Anillos, es una de las historias bursátiles más interesantes de los últimos años. La acción se hizo muy popular entre los inversores minoristas...
Las acciones de Indra (IDR.ES) son las más bajistas de la sesión de hoy debido a las tensiones que han surgido los últimos días entre Francia y Alemania por el proyecto de los nuevos aviones de combate que están desarrollando ambos países con España de...
El gigante tecnológico californiano ha atravesado varios años muy difíciles y fluctuaciones significativas de precios. La situación de la compañía es tan grave que la administración del presidente de EE. UU. se ha visto directamente involucrada. Muchos...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: Tras las declaraciones de M. Draghi confirmando que pretende finalizar el programa de “QE” a finales...
Resumen: Índice Ifo, el discurso de Draghi como punto principal del lunes La FOMC publicará su subida de tipos el miércoles El...
En este vídeo realizo un análisis a medio/largo plazo de las principales bolsas del mundo: Eurostoxx600, DAX, IBEX, SP500, Nasdaq, New York Stock Exchange,...
La libra esterlina cotiza a la baja frente a todos sus pares importantes tras la conclusión de la cumbre de la UE en la que supuestamente vió el...
Credit Agricole ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURCHF. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
En este vídeo analizo lo que está ocurriendo en el Dólar, el Euro, la Libra, el Yen y el Suizo, utilizando un análisis basado en los índices de dichas...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURCHF. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Se espera que los índices PMI de la zona Euro suban ligeramente Se espera que la inflación Canadiense desacelera...
Resumen: Investigacion fiscal Europea sobre McDonald ( MCD.US ) ha llegado a su fin El fabricante del Big Mac paga un...
Summary: US500 se mueve en un territorio inexplorado tras romper los máximos históricos El índice rompre la...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDUSD. La agencia recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
Resumen: Draghi insta al desarrollo de la herramienta de estabilización fiscal antes de la próxima crisis El índice...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURGBP. La agencia recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes...
Resumen: Norges Bank espera publicar hoy una subida de tipos No se esperan cambios en la política del SNB El SARB podría...
En relacion a productos primarios de esta semana, le presentamos 4 mercados que se ven interesantes y / y han mostrado importantes movimientos de precios:...
La libra británica subió a su máximo de los últimos dos meses tras los datos de inflación. Esto...
Resumen: El consenso del mercado apunta a una caída en los inventarios de petróleo El Banco Central de Brasil en espera 1:30...
