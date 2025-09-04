lee mas
Invertir implica riesgos.
Invertir implica riesgos.

Noticias de Mercado

Vuelta al cole: ¿cómo ahorrar con un plan de inversión?

4 de septiembre de 2025

La vuelta al cole ya empieza a ser un tema de conversación y con ello los gastos que los padres tendrán que afrontar en este inicio de curso. La inflación también ha hecho mella en los materiales escolares y uniformes, por lo que el ahorro para este fin es fundamental. Por...

Más

¿Podríamos enfrentar pronto una crisis de liquidez? ¿Y qué implicaciones tendría esto para el S&P 500 en el mes más débil del año?

3 de septiembre de 2025

El sistema financiero de EE. UU. se encuentra en una coyuntura crítica. Durante varias semanas, el Tesoro ha estado realizando subastas sin precedentes de 100.000 millones de dólares en letras a 4 semanas. La Cuenta General del Tesoro (TGA) está aumentando, drenando visiblemente...

Más

Las acciones de Alphabet suben un 8%

3 de septiembre de 2025

El gigante tecnológico Alphabet, conocido comúnmente como Google, está alcanzando un nuevo máximo histórico, con un alza del 8% en la sesión de hoy. La capitalización bursátil de la compañía aumentó en 220.000 millones de dólares...

Más

11 de octubre de 2018
10 de octubre de 2018
9 de octubre de 2018

Calendario macroeconómico

Únete a más de 1.700.000 de Clientes de todo el mundo

Hazte cliente Descarga la app Descarga la app