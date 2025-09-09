El precio del oro roza el nivel de los 3.700 dólares y apunta a nuevos máximos

El oro se ha quedado a apenas unos dólares de batir un hito histórico rompiendo el nivel de los 3.700 dólares. Lo que más sorprende no es que el activo refugio por excelencia pueda subir, sino que lo esté haciendo en un momento en el que los índices también...

Más