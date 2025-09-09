Calendario económico: Toda la atención en las actas del FOMC
Resumen: Atención al GBP ya que llega el informe de inflación La inesperada caída indicada por API da esperanza...
Noticias de Mercado
Puig (PUIG.ES) acaba de publicar su informe del primer semestre del año en el que podemos observar sus márgenes y beneficios, a diferencia del informe de ventas publicado hace unas semanas. En general, las cifras son positivas. Recordad que Puig es una de las compañías de...
Más
Mañana presenta sus resultados financieros del primer semestre del año Inditex (ITX.ES), después de que en su última presentación provocara el miedo a los inversores por una cifra de crecimiento decepcionante. ¿Qué podemos esperar de los resultados de...
Más
El oro se ha quedado a apenas unos dólares de batir un hito histórico rompiendo el nivel de los 3.700 dólares. Lo que más sorprende no es que el activo refugio por excelencia pueda subir, sino que lo esté haciendo en un momento en el que los índices también...
Más
Resumen: Atención al GBP ya que llega el informe de inflación La inesperada caída indicada por API da esperanza...
Las bolsas recuperan con fuerza tras el desplome vivido la semana pasada. En Estados Unidos, el SP500, DJIA, Nasdaq y Russell2000 han respetado las tendencias...
Uno de los índices de bolsa que peor lo ha hecho recientemente en Estados Unidos es el Russell2000. Se trata del índice que aglutina a las empresas de...
Resumen: Semana intensa para la política europea. El DAX (DE30 en xStation5) se suma a las ganancias y se aleja del soporte de...
Resumen: Se espera que los indicadores de olas de crecimiento de UK permanezcan sin cambios Se prevee otro deterioro en el índice...
Resumen: El índice alemán cotiza en mínimos anuales Corrección ABC en juego DAX (DE30 en xStation5) prueba...
Citi ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURUSD. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: El FMI indica que el crecimiento del sector de la criptomoneda podría desestabilizar al sector financiero en caso de que sigan...
En este vídeo hacemos un repaso de los principales acontecimientos a nivel macro-económico así como la situación técnica de varios activos de renta fija,...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: La tensión en torno a Europa sigue poniendo en jaque a las bolsas europeas. En Italia la votación a favor...
En este vídeo hacemos un repaso de los principales acontecimientos a nivel macro-económico así como la situación técnica de varios activos de renta fija,...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: La tensión en torno a Europa sigue poniendo en jaque a las bolsas europeas. En Italia la votación a favor...
Resumen: El miembro de la coalición de Merkel pierde la mayoría absoluta en el estado bávaro El DAX (DE30 en xStation5)...
Thomson Reuters IFr ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDJPY. La agencia recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes...
Resumen: Se espera que las ventas minoristas de EEUU suban otro mes consecutivo Varios miembros del BCE hablarán a lo largo de...
Resumen: US IPC Y / Y: 2.3% vs 2.4% exp USD cotizando a la baja ; EURUSD cerca de 1.16 Ayer, el dólar estadounidense regresó...
Resumen: Las caidas en los mercados se contagian en Europa El DAX (DE30 en xStation5) logra defender el soporte de 11500 puntos por ahora Bayer...
Resumen: Grandes caídas Estados Unidos y Asia. Las cotizadas publican “profit warnings” por el conflicto comercial entre China...
Las bolsas registraron ayer desplomes en casi todas las geografías. En este vídeo analizo hasta que punto se han deteriorado las estructuras alcistas tanto...
TD Bank ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDCAD. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes niveles: Entry...
El país de residencia especificado no está operativo. Elige otro país.
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor