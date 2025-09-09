Vídeo: Análisis del desplome en las bolsas por Pablo Gil, 11 de octubre de 2018
Las bolsas registraron ayer desplomes en casi todas las geografías. En este vídeo analizo hasta que punto se han deteriorado las estructuras alcistas tanto...
Noticias de Mercado
Puig (PUIG.ES) acaba de publicar su informe del primer semestre del año en el que podemos observar sus márgenes y beneficios, a diferencia del informe de ventas publicado hace unas semanas. En general, las cifras son positivas. Recordad que Puig es una de las compañías de...
Más
Mañana presenta sus resultados financieros del primer semestre del año Inditex (ITX.ES), después de que en su última presentación provocara el miedo a los inversores por una cifra de crecimiento decepcionante. ¿Qué podemos esperar de los resultados de...
Más
El oro se ha quedado a apenas unos dólares de batir un hito histórico rompiendo el nivel de los 3.700 dólares. Lo que más sorprende no es que el activo refugio por excelencia pueda subir, sino que lo esté haciendo en un momento en el que los índices también...
Más
Las bolsas registraron ayer desplomes en casi todas las geografías. En este vídeo analizo hasta que punto se han deteriorado las estructuras alcistas tanto...
Resumen: Actas del BCE en elpunto de mira tras los comentarios de Draghi La inflación de IPC de EEUU se publicará a primera hora...
Resumen: Los índices de Estados Unidos en rojo antes de la apertura del mercado Las small caps continúan por debajo del rendimiento...
Sumario: Crypto Finance AG, una compañía de inversión en criptomoneda, obtiene licencia para gestionar inversiones en dicho...
Durante los últimos meses hemos visto comportamientos muy dispares entre distintas bolsas mundiales. En concreto el SP500 lo ha hecho mucho mejor que el...
Según las últimas cifras de la ONS, la economía del Reino Unido no creció en agosto, aunque hubo una revisión al alza...
Durante los últimos meses hemos visto comportamientos muy dispares entre distintas bolsas mundiales. En concreto el SP500 lo ha hecho mucho mejor que el...
Resumen: La membresía del Reino Unido en el GPA está bajo amenaza ya que otros miembros piensan en bloquear el acceso El DAX...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDJPY. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Se espera que los datos de Producción Industrial en UK muestren un ligero avance Inflación PPI Americana en la agenda pronto...
En este vídeo hacemos un repaso de los principales acontecimientos a nivel macro-económico así como la situación técnica de varios activos de renta fija,...
En este vídeo hacemos un repaso de los principales acontecimientos a nivel macro-económico así como la situación técnica de varios activos de renta fija,...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: La tensión en torno a Italia y el Brexit han puesto en jaque a las bolsas europeas. En el caso de Italia...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: La tensión en torno a Italia y el Brexit han puesto en jaque a las bolsas europeas. En el caso de Italia...
Resumen: Los bancos estadounidenses lanzarán sus resultados el viernes 12 de octubre Se espera que las ganancias para todo el...
Resumen: Miembros del partido de la PM Theresa May se sitúan en contra en el Partido Conservador El DAX (DE30 en xStation5) tiene...
Citi ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDUSD. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Los inversores obtendrán hoy datos de Canadá a primera hora de la tarde Algunos banqueros centrales comparecerán...
Resumen: Salvini intensifica su retórica antiinmigrante. El DAX (DE30 en xStation5) marcha hacia la zona de soporte con un rango...
Resumen: Los mercados acalorados el lunes tras la victoria de Bolsonaro y el corte de reservas de China Inflación de EEUU, actas del BCE,...
El país de residencia especificado no está operativo. Elige otro país.
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor