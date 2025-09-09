lee mas
📊Puig presenta unos buenos resultados semestrales

9 de septiembre de 2025

Puig (PUIG.ES) acaba de publicar su informe del primer semestre del año en el que podemos observar sus márgenes y beneficios, a diferencia del informe de ventas publicado hace unas semanas. En general, las cifras son positivas. Recordad que Puig es una de las compañías de...

📊¿Qué esperamos de los resultados de Inditex del 2T2025?

9 de septiembre de 2025

Mañana presenta sus resultados financieros del primer semestre del año Inditex (ITX.ES), después de que en su última presentación provocara el miedo a los inversores por una cifra de crecimiento decepcionante. ¿Qué podemos esperar de los resultados de...

El precio del oro roza el nivel de los 3.700 dólares y apunta a nuevos máximos

9 de septiembre de 2025

El oro se ha quedado a apenas unos dólares de batir un hito histórico rompiendo el nivel de los 3.700 dólares. Lo que más sorprende no es que el activo refugio por excelencia pueda subir, sino que lo esté haciendo en un momento en el que los índices también...

