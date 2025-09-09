GBPNZD - recomendación de ANZ
ANZ ha publicado una recomendación sobre el par de divisas GBPNZD. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Noticias de Mercado
Puig (PUIG.ES) acaba de publicar su informe del primer semestre del año en el que podemos observar sus márgenes y beneficios, a diferencia del informe de ventas publicado hace unas semanas. En general, las cifras son positivas. Recordad que Puig es una de las compañías de...
Más
Mañana presenta sus resultados financieros del primer semestre del año Inditex (ITX.ES), después de que en su última presentación provocara el miedo a los inversores por una cifra de crecimiento decepcionante. ¿Qué podemos esperar de los resultados de...
Más
El oro se ha quedado a apenas unos dólares de batir un hito histórico rompiendo el nivel de los 3.700 dólares. Lo que más sorprende no es que el activo refugio por excelencia pueda subir, sino que lo esté haciendo en un momento en el que los índices también...
Más
ANZ ha publicado una recomendación sobre el par de divisas GBPNZD. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Merkel no descarta la posibilidad de impulsar la candidatura de Weidmann para el cargo de presidente del BCE El DAX (DE30 en...
Deutsche Bank ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDNZD. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Se espera que las ventas minoristas Suecas remonten tras la inesperada caída del mes anterior Se prevee un ligero repunte...
Resumen: Barrick Gold (ABX.US) anunció una fusión con una importante compañía minera de oro La entidad resultante...
Idea de Inversión - EURUSD Datos de la estrategia Entrada: A mercado Sentido: Compra Objetivo: 1.1800 Stop Loss: 1.1650 El...
Resumen: Se retrasa el anuncio del presupuesto italiano de 2019 DAX (DE30 en xStation5) rompe hacia abajo la media móvil de 33...
Resumen: Se espera que la inflación alemana continúe en los 2% YoY Se prevee que las órdenes de bienes duraderos...
La Reserva Federal subió los tipos nuevamente en septiembre, tal y como esperaba el mercado. Pero además, confirmó la idea de que habrá otra subida de...
La Reserva Federal subió los tipos nuevamente en septiembre, tal y como esperaba el mercado. Pero además, confirmó la idea de que habrá otra subida de...
En la envoltura de productos básicos de esta semana, le presentamos 4 mercados que se ven interesantes y / y han publicado algunos...
Tras la publicación de los resultados del segundo trimestre de 2018, Facebook sufrió uno de los castigos en bolsa más grandes de la historia en Estados...
Tras la publicación de los resultados del segundo trimestre de 2018, Facebook sufrió uno de los castigos en bolsa más grandes de la historia en Estados...
Resumen: Las principales compañías tecnológicas proponen medidas para contrarrestar la difusión de noticias falsas...
Resumen: El CNB y el FOMC publican una subida de tipos de 25 bp Se espera que el RBNZ se mantenga a la espera Se prevee que...
Resumen: Continua el rally del precio del petróleo, alcanzando máximos de 4 años EL US30 testea máximos históricos. USDPLN...
Resumen: Los índices en Estados Unidos cotizan en verde El SP500 rebotó desde el nivel clave de 2918 ayer Facebook...
Esta es la segunda parte del vídeo número 1 “Como analizar un gráfico desde cero – localizando tendencias y fases laterales.” Aquí explico...
Esta es la segunda parte del vídeo número 1 “Como analizar un gráfico desde cero – localizando tendencias y fases laterales.” Aquí explico...
El país de residencia especificado no está operativo. Elige otro país.
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor