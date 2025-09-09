Cómo analizar un gráfico desde cero localizando tendencias y fases laterales. Pablo Gil.
Para muchos traders o inversores que se están iniciando en la gestión de su propio dinero, una de las grandes dificultades estriba en detectar si hay que...
Puig (PUIG.ES) acaba de publicar su informe del primer semestre del año en el que podemos observar sus márgenes y beneficios, a diferencia del informe de ventas publicado hace unas semanas. En general, las cifras son positivas. Recordad que Puig es una de las compañías de...
Mañana presenta sus resultados financieros del primer semestre del año Inditex (ITX.ES), después de que en su última presentación provocara el miedo a los inversores por una cifra de crecimiento decepcionante. ¿Qué podemos esperar de los resultados de...
El oro se ha quedado a apenas unos dólares de batir un hito histórico rompiendo el nivel de los 3.700 dólares. Lo que más sorprende no es que el activo refugio por excelencia pueda subir, sino que lo esté haciendo en un momento en el que los índices también...
Resumen: Merkel advierte a otros líderes europeos sobre tomar una postura demasiado audaz en Brexit El DAX (DE30 en xStation5) carece...
Resumen: Se espera que la confianza del consumidor en EEUU descienda moderadamente Los datos de API preveen una caída en los inventarios Discursos...
Resumen: Brecha en los índices de EE. UU. que aminora durante el fin de semana China cancela las conversaciones comerciales...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDJPY. La agencia recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
Resumen: DAX (DE30) vuelve al canal alcista ¿Podrá la media de 50 sesiones frenar las subidas? Las subidas se enfrentan...
Barclays ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDUSD. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: • DAX (DE30) vuelve al canal alcista • ¿Podrá la media móvil de 50 sesiones evitar a los alcistas? •...
En este vídeo hacemos un repaso de los principales acontecimientos a nivel macro-económico así como la situación técnica de varios activos de renta fija,...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: Tras las declaraciones de M. Draghi confirmando que pretende finalizar el programa de “QE” a finales...
Resumen: Índice Ifo, el discurso de Draghi como punto principal del lunes La FOMC publicará su subida de tipos el miércoles El...
En este vídeo realizo un análisis a medio/largo plazo de las principales bolsas del mundo: Eurostoxx600, DAX, IBEX, SP500, Nasdaq, New York Stock Exchange,...
La libra esterlina cotiza a la baja frente a todos sus pares importantes tras la conclusión de la cumbre de la UE en la que supuestamente vió el...
Credit Agricole ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURCHF. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
En este vídeo analizo lo que está ocurriendo en el Dólar, el Euro, la Libra, el Yen y el Suizo, utilizando un análisis basado en los índices de dichas...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURCHF. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes niveles: Entry...
