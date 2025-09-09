Calendario económico: Los PMIs a examen
Resumen: Se espera que los índices PMI de la zona Euro suban ligeramente Se espera que la inflación Canadiense desacelera...
Noticias de Mercado
Puig (PUIG.ES) acaba de publicar su informe del primer semestre del año en el que podemos observar sus márgenes y beneficios, a diferencia del informe de ventas publicado hace unas semanas. En general, las cifras son positivas. Recordad que Puig es una de las compañías de...
Más
Mañana presenta sus resultados financieros del primer semestre del año Inditex (ITX.ES), después de que en su última presentación provocara el miedo a los inversores por una cifra de crecimiento decepcionante. ¿Qué podemos esperar de los resultados de...
Más
El oro se ha quedado a apenas unos dólares de batir un hito histórico rompiendo el nivel de los 3.700 dólares. Lo que más sorprende no es que el activo refugio por excelencia pueda subir, sino que lo esté haciendo en un momento en el que los índices también...
Más
Resumen: Se espera que los índices PMI de la zona Euro suban ligeramente Se espera que la inflación Canadiense desacelera...
Resumen: Investigacion fiscal Europea sobre McDonald ( MCD.US ) ha llegado a su fin El fabricante del Big Mac paga un...
Summary: US500 se mueve en un territorio inexplorado tras romper los máximos históricos El índice rompre la...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDUSD. La agencia recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
Resumen: Draghi insta al desarrollo de la herramienta de estabilización fiscal antes de la próxima crisis El índice...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURGBP. La agencia recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes...
Resumen: Norges Bank espera publicar hoy una subida de tipos No se esperan cambios en la política del SNB El SARB podría...
En relacion a productos primarios de esta semana, le presentamos 4 mercados que se ven interesantes y / y han mostrado importantes movimientos de precios:...
La libra británica subió a su máximo de los últimos dos meses tras los datos de inflación. Esto...
Resumen: El consenso del mercado apunta a una caída en los inventarios de petróleo El Banco Central de Brasil en espera 1:30...
Resumen: Los grandes bancos instan a completar la unión bancaria europea DAX (DE30 en xStation5) supera el nivel de resistencia...
En este vídeo hacemos un repaso de los principales acontecimientos a nivel macro-económico así como la situación técnica de varios activos de renta fija,...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: Los últimos datos de PMI siguen mostrando un deterioro paulatino en el ritmo de crecimiento. La...
Resumen: Los precios del petróleo al alza en consonancia con la tendencia alcista La OPEP advierte sobre la caída del suministro...
Resumen: DAX (DE30 en xStation5) rebota al comienzo de la sesión del martes Volkswagen (VOW.DE) alcista después de que un vehículo...
La lira turca continúa dejándonos buenas opciones para nuestra operativa de corto/medio plazo. Tras desmplomarse su cotización...
Resumen: Varios miembros del BCE hablarán en el evento de París Se espera que las ventas de manufactureros Canadienses aumenten...
La lira turca resucitó el jueves pasado después de que la CRBT anunciara un aumento de tipos de interés por encima de lo esperado....
El parqué de Londres abre a la baja, el FTSE100 (UK100) cae poco más de 20 puntos en la apertura. Después de que el FMI advirtiera...
Resumen: El DAX (DE30 en xStation5) abre con caídas trasladadas por las bolsas asiaticas El índice alemán se aleja del nivel...
El país de residencia especificado no está operativo. Elige otro país.
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor