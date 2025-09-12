lee mas
Invertir implica riesgos.
Noticias de Mercado

Resumen de la semana: El mercado descuenta fuertes recortes de tipos

12 de septiembre de 2025

A pesar de que septiembre suele ser, estacionalmente, el peor mes del año para las bolsas y los bonos estadounidenses, los índices continúan marcando nuevos máximos históricos. El optimismo de los inversores, alimentado por la expectativa de un mayor ritmo en los recortes...

Este es el último día en el que BBVA puede mejorar la OPA

12 de septiembre de 2025

Después de mucho revuelo, por fin se ha confirmado la fecha en la que se establece el límite para mejorar el precio de la OPA de BBVA (BBVA.ES) sobre Banco Sabadell. El problema venía de la discrepancia entre la normativa española y la estadounidense, pero ya conocemos los...

Las acciones de Micron suben 10% 🚀

11 de septiembre de 2025

Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...

