Calendario económico: Los datos API bajo los focos con el Brent rompiendo por encima de los $85
Resumen: Se espera que el PMI de construcción en UK permanezca sin cambios Toda la atención en las etimaciones del inventario...
Noticias de Mercado
A pesar de que septiembre suele ser, estacionalmente, el peor mes del año para las bolsas y los bonos estadounidenses, los índices continúan marcando nuevos máximos históricos. El optimismo de los inversores, alimentado por la expectativa de un mayor ritmo en los recortes...
Más
Después de mucho revuelo, por fin se ha confirmado la fecha en la que se establece el límite para mejorar el precio de la OPA de BBVA (BBVA.ES) sobre Banco Sabadell. El problema venía de la discrepancia entre la normativa española y la estadounidense, pero ya conocemos los...
Más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Más
Resumen: Se espera que el PMI de construcción en UK permanezca sin cambios Toda la atención en las etimaciones del inventario...
Resumen: El Eurogrupo discutirá el programa de rescate de la UE hoy El DAX (DE30 en xStation5) rebota más alto al comienzo...
Resumen: El informe de NFP (nóminas no agrícolas) se publicará el viernes Se preveee que el PMI manufacturero de...
El acuerdo de aumentar el déficit público en Italia ha puesto contra las cuerdas al ministro de economía italiano Giovanni Tria, que pretendía rebajarlo...
El acuerdo de aumentar el déficit público en Italia ha puesto contra las cuerdas al ministro de economía italiano Giovanni Tria, que pretendía rebajarlo...
ANZ ha publicado una recomendación sobre el par de divisas GBPNZD. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Merkel no descarta la posibilidad de impulsar la candidatura de Weidmann para el cargo de presidente del BCE El DAX (DE30 en...
Deutsche Bank ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDNZD. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Se espera que las ventas minoristas Suecas remonten tras la inesperada caída del mes anterior Se prevee un ligero repunte...
Resumen: Barrick Gold (ABX.US) anunció una fusión con una importante compañía minera de oro La entidad resultante...
Idea de Inversión - EURUSD Datos de la estrategia Entrada: A mercado Sentido: Compra Objetivo: 1.1800 Stop Loss: 1.1650 El...
Resumen: Se retrasa el anuncio del presupuesto italiano de 2019 DAX (DE30 en xStation5) rompe hacia abajo la media móvil de 33...
Resumen: Se espera que la inflación alemana continúe en los 2% YoY Se prevee que las órdenes de bienes duraderos...
La Reserva Federal subió los tipos nuevamente en septiembre, tal y como esperaba el mercado. Pero además, confirmó la idea de que habrá otra subida de...
La Reserva Federal subió los tipos nuevamente en septiembre, tal y como esperaba el mercado. Pero además, confirmó la idea de que habrá otra subida de...
En la envoltura de productos básicos de esta semana, le presentamos 4 mercados que se ven interesantes y / y han publicado algunos...
Tras la publicación de los resultados del segundo trimestre de 2018, Facebook sufrió uno de los castigos en bolsa más grandes de la historia en Estados...
Tras la publicación de los resultados del segundo trimestre de 2018, Facebook sufrió uno de los castigos en bolsa más grandes de la historia en Estados...
Resumen: Las principales compañías tecnológicas proponen medidas para contrarrestar la difusión de noticias falsas...
El país de residencia especificado no está operativo. Elige otro país.
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor