Calendario económico: Más que el FOMC
Resumen: El CNB y el FOMC publican una subida de tipos de 25 bp Se espera que el RBNZ se mantenga a la espera Se prevee que...
Noticias de Mercado
A pesar de que septiembre suele ser, estacionalmente, el peor mes del año para las bolsas y los bonos estadounidenses, los índices continúan marcando nuevos máximos históricos. El optimismo de los inversores, alimentado por la expectativa de un mayor ritmo en los recortes...
Más
Después de mucho revuelo, por fin se ha confirmado la fecha en la que se establece el límite para mejorar el precio de la OPA de BBVA (BBVA.ES) sobre Banco Sabadell. El problema venía de la discrepancia entre la normativa española y la estadounidense, pero ya conocemos los...
Más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Más
Resumen: El CNB y el FOMC publican una subida de tipos de 25 bp Se espera que el RBNZ se mantenga a la espera Se prevee que...
Resumen: Continua el rally del precio del petróleo, alcanzando máximos de 4 años EL US30 testea máximos históricos. USDPLN...
Resumen: Los índices en Estados Unidos cotizan en verde El SP500 rebotó desde el nivel clave de 2918 ayer Facebook...
Esta es la segunda parte del vídeo número 1 “Como analizar un gráfico desde cero – localizando tendencias y fases laterales.” Aquí explico...
Esta es la segunda parte del vídeo número 1 “Como analizar un gráfico desde cero – localizando tendencias y fases laterales.” Aquí explico...
Para muchos traders o inversores que se están iniciando en la gestión de su propio dinero, una de las grandes dificultades estriba en detectar si hay que...
Para muchos traders o inversores que se están iniciando en la gestión de su propio dinero, una de las grandes dificultades estriba en detectar si hay que...
Resumen: Merkel advierte a otros líderes europeos sobre tomar una postura demasiado audaz en Brexit El DAX (DE30 en xStation5) carece...
Resumen: Se espera que la confianza del consumidor en EEUU descienda moderadamente Los datos de API preveen una caída en los inventarios Discursos...
Resumen: Brecha en los índices de EE. UU. que aminora durante el fin de semana China cancela las conversaciones comerciales...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDJPY. La agencia recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
Resumen: DAX (DE30) vuelve al canal alcista ¿Podrá la media de 50 sesiones frenar las subidas? Las subidas se enfrentan...
Barclays ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDUSD. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: • DAX (DE30) vuelve al canal alcista • ¿Podrá la media móvil de 50 sesiones evitar a los alcistas? •...
En este vídeo hacemos un repaso de los principales acontecimientos a nivel macro-económico así como la situación técnica de varios activos de renta fija,...
En este vídeo hacemos un repaso de los principales acontecimientos a nivel macro-económico así como la situación técnica de varios activos de renta fija,...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: Tras las declaraciones de M. Draghi confirmando que pretende finalizar el programa de “QE” a finales...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: Tras las declaraciones de M. Draghi confirmando que pretende finalizar el programa de “QE” a finales...
Resumen: Índice Ifo, el discurso de Draghi como punto principal del lunes La FOMC publicará su subida de tipos el miércoles El...
En este vídeo realizo un análisis a medio/largo plazo de las principales bolsas del mundo: Eurostoxx600, DAX, IBEX, SP500, Nasdaq, New York Stock Exchange,...
El país de residencia especificado no está operativo. Elige otro país.
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor