Oportunidad compra USDTRY
Noticias de Mercado
A pesar de que septiembre suele ser, estacionalmente, el peor mes del año para las bolsas y los bonos estadounidenses, los índices continúan marcando nuevos máximos históricos. El optimismo de los inversores, alimentado por la expectativa de un mayor ritmo en los recortes...
Después de mucho revuelo, por fin se ha confirmado la fecha en la que se establece el límite para mejorar el precio de la OPA de BBVA (BBVA.ES) sobre Banco Sabadell. El problema venía de la discrepancia entre la normativa española y la estadounidense, pero ya conocemos los...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
La lira turca continúa dejándonos buenas opciones para nuestra operativa de corto/medio plazo. Tras desmplomarse su cotización...
Resumen: Varios miembros del BCE hablarán en el evento de París Se espera que las ventas de manufactureros Canadienses aumenten...
La lira turca resucitó el jueves pasado después de que la CRBT anunciara un aumento de tipos de interés por encima de lo esperado....
El parqué de Londres abre a la baja, el FTSE100 (UK100) cae poco más de 20 puntos en la apertura. Después de que el FMI advirtiera...
Resumen: El DAX (DE30 en xStation5) abre con caídas trasladadas por las bolsas asiaticas El índice alemán se aleja del nivel...
Resumen: El crecimiento de los precios se reduce con lo que bajan las expectativas de inflación en agosto El Riksbank indica que será...
Resumen: Mark Carney realizó algunos comentarios importantes sobre el Brexit El índice alemán DAX (DE30 en xStation5)...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación para el par de divisas GBPAUD. El banco recomienda posicionarse largo en el par en base a los...
Resumen: Se espera que la inflación Sueca permanezca sin cambios en agosto Los datos de EEUU podrían incrementar la volatilidad...
Resumen: Draghi se muestra positivo después de que el BCE ha decidido mantener todos los tipos sin cambio "La zona...
Resumen: Los miembros del Banco de Inglaterra decidieron de forma unánime dejar intactos los tipos de interés. Las expectativas...
El cruce USDTRY cae hasta en un 4.5% tras publicarse que el banco central de Turquía eleva las tasas de interés desde el nivel de...
Resumen: DAX (DE30 en xStation5) prueba el promedio móvil de 33 períodos en las proximidades de los 12070 pts Infineon cotiza...
Resumen: Se espera que el BCE y el BoE permanezcan a al espera Altas expectativas antes de la decisión del CBRT El IPC...
Las cifras de inflación más recientes de EE. UU han sido inferiores a lo previsto y se ha visto que el dólar está sometido...
Resumen: Brent se acerca a los máximos de este año API señaló una caída significativa en los inventarios...
Resumen: Jean Claude Juncker pronunció hoy el discurso sobre la situación de la Unión Europea DAX (DE30 en xStation5)...
El día de Apple Hoy a las 19:00 hora española tendrá lugar la reunión anual de Apple para la presentación de sus...
Resumen: Los infromes de DOE y la OPEC podrían incrementar la volatidad hoy en el mercado del petróleo Se espera que...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURUSD. La agencia recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
