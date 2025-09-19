Calendario económico: Datos semi-importantes de Canadá
Resumen: Los inversores obtendrán hoy datos de Canadá a primera hora de la tarde Algunos banqueros centrales comparecerán...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Resumen: Salvini intensifica su retórica antiinmigrante. El DAX (DE30 en xStation5) marcha hacia la zona de soporte con un rango...
Resumen: Los mercados acalorados el lunes tras la victoria de Bolsonaro y el corte de reservas de China Inflación de EEUU, actas del BCE,...
Resumen: Ethereum se mueve dentro de un patrón de triángulo, con dos niveles cruciales para observar. Litecoin rompe...
El dólar se fortalece de manera notable tras la publicación de los datos NFP a las 14:30h. La figura dejada en el EURUSD proyecta el clásico...
Resumen: Erdogan considera celebrar un referéndum sobre la adhesión a la UE DAX (DE30 en xStation5) se mantiene en la zona...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par de divisas CHFJPY. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Se espera que la ola de crecimiento de EEUU desacelere hasta los 2.8% YoY Se prevee que el incremento de empleo Canadiense continúe...
Resumen: Todos los principales índices de Estados Unidos en rojo US30 se retira del máximo marcado Los datos de...
Resumen: Otra empresa japonesa insta a avanzar en las conversaciones sobre Brexit El DAX (DE30 en xStation5) se lanzó hacia el...
Credit Suisse ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDCAD. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Se prevee que el PMI Ivey suba ligeramente en septiembre Se espera que las órdenes de fábrica de EEUU se recuperen...
Resumen: Cambio de empleo no agrícola y el PMI manufacturero están muy por encima del pronóstico PMI...
Resumen: Las empresas japonesas consideran la posibilidad de trasladar operaciones fuera del Reino Unido debido a las incertidumbres del Brexit El...
Resumen: El IPC de inflación Turco se acelera aún másTurkish CPI inflation to accelerate further Se espera que el...
Resumen: El Nasdaq dibuja una figura de reversión de tendencia El mercado termina bajando después de alcanzar un nuevo...
Resumen: El Nasdaq (US100) lucha en los entornos de sus máximos históricos. A pesar de que el dólar...
Resumen: Giovanni Tria atacado por los ministros de finanzas de la UE sobre el presupuesto italiano El DAX (DE30 on xStation5) no consigue...
Resumen: Se espera que el PMI de construcción en UK permanezca sin cambios Toda la atención en las etimaciones del inventario...
Resumen: El Eurogrupo discutirá el programa de rescate de la UE hoy El DAX (DE30 en xStation5) rebota más alto al comienzo...
