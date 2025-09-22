Calendario económico: Datos de Estados Unidos
Resumen: Se espera que las ventas minoristas de EEUU suban otro mes consecutivo Varios miembros del BCE hablarán a lo largo de...
Noticias de Mercado
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Más
BBVA (BBVA.ES) finalmente ha elevado la oferta sobre Sabadell en una OPA que ya parece estar llegando a su fin. El incremento de la OPA es del 10%, pero está generando caídas en las acciones de Sabadell en este inicio de sesión. ¿Qué ocurrirá ahora? BBVA...
Más
Conoce qué eventos económicos destacarán esta semana y qué noticias de mercado debemos tener en cuenta. ¡No te lo pierdas! 👇
Más
Resumen: US IPC Y / Y: 2.3% vs 2.4% exp USD cotizando a la baja ; EURUSD cerca de 1.16 Ayer, el dólar estadounidense regresó...
Resumen: Las caidas en los mercados se contagian en Europa El DAX (DE30 en xStation5) logra defender el soporte de 11500 puntos por ahora Bayer...
Resumen: Grandes caídas Estados Unidos y Asia. Las cotizadas publican “profit warnings” por el conflicto comercial entre China...
Las bolsas registraron ayer desplomes en casi todas las geografías. En este vídeo analizo hasta que punto se han deteriorado las estructuras alcistas tanto...
TD Bank ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDCAD. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Actas del BCE en elpunto de mira tras los comentarios de Draghi La inflación de IPC de EEUU se publicará a primera hora...
Resumen: Los índices de Estados Unidos en rojo antes de la apertura del mercado Las small caps continúan por debajo del rendimiento...
Sumario: Crypto Finance AG, una compañía de inversión en criptomoneda, obtiene licencia para gestionar inversiones en dicho...
Durante los últimos meses hemos visto comportamientos muy dispares entre distintas bolsas mundiales. En concreto el SP500 lo ha hecho mucho mejor que el...
Según las últimas cifras de la ONS, la economía del Reino Unido no creció en agosto, aunque hubo una revisión al alza...
Resumen: La membresía del Reino Unido en el GPA está bajo amenaza ya que otros miembros piensan en bloquear el acceso El DAX...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDJPY. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Se espera que los datos de Producción Industrial en UK muestren un ligero avance Inflación PPI Americana en la agenda pronto...
En este vídeo hacemos un repaso de los principales acontecimientos a nivel macro-económico así como la situación técnica de varios activos de renta fija,...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: La tensión en torno a Italia y el Brexit han puesto en jaque a las bolsas europeas. En el caso de Italia...
