Noticias de Mercado

Bitcoin y Ethereum comienzan la semana con caídas

22 de septiembre de 2025

Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...

BBVA mejora la oferta de la OPA y las acciones de Sabadell se desploman

22 de septiembre de 2025

BBVA (BBVA.ES) finalmente ha elevado la oferta sobre Sabadell en una OPA que ya parece estar llegando a su fin. El incremento de la OPA es del 10%, pero está generando caídas en las acciones de Sabadell en este inicio de sesión. ¿Qué ocurrirá ahora?   BBVA...

🔴 En directo: Repaso semanal de mercados

22 de septiembre de 2025

Conoce qué eventos económicos destacarán esta semana y qué noticias de mercado debemos tener en cuenta. ¡No te lo pierdas! 👇 Si accedes desde tu XTB app móvil y quieres dejarnos alguna pregunta en el seminario, haz click aquí. 

