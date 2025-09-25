Calendario económico: ¿Salvará la inflación al Euro?
Resumen: Se espera que las ventas minoristas Suecas remonten tras la inesperada caída del mes anterior Se prevee un ligero repunte...
Noticias de Mercado
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Después de recibir 30.000 millones de dólares del FMI y el Banco Mundial, Argentina está una vez más al borde de la bancarrota. Esta sería la cuarta quiebra o reestructuración de Argentina en los últimos 25 años. ¿Cómo hemos llegado...
Después de que este lunes BBVA (BBVA.ES) decidiera incrementar un 10% su oferta por Sabadell, la CNMV paralizaba el proceso hasta que le diera el visto bueno. Ahora, la CNMV ya ha dado el visto bueno y aunque los plazos se han retrasado, seguirán siendo los marcados en días naturales....
Resumen: Barrick Gold (ABX.US) anunció una fusión con una importante compañía minera de oro La entidad resultante...
Idea de Inversión - EURUSD Datos de la estrategia Entrada: A mercado Sentido: Compra Objetivo: 1.1800 Stop Loss: 1.1650 El...
Resumen: Se retrasa el anuncio del presupuesto italiano de 2019 DAX (DE30 en xStation5) rompe hacia abajo la media móvil de 33...
Resumen: Se espera que la inflación alemana continúe en los 2% YoY Se prevee que las órdenes de bienes duraderos...
La Reserva Federal subió los tipos nuevamente en septiembre, tal y como esperaba el mercado. Pero además, confirmó la idea de que habrá otra subida de...
En la envoltura de productos básicos de esta semana, le presentamos 4 mercados que se ven interesantes y / y han publicado algunos...
Tras la publicación de los resultados del segundo trimestre de 2018, Facebook sufrió uno de los castigos en bolsa más grandes de la historia en Estados...
Resumen: Las principales compañías tecnológicas proponen medidas para contrarrestar la difusión de noticias falsas...
Resumen: El CNB y el FOMC publican una subida de tipos de 25 bp Se espera que el RBNZ se mantenga a la espera Se prevee que...
Resumen: Continua el rally del precio del petróleo, alcanzando máximos de 4 años EL US30 testea máximos históricos. USDPLN...
Resumen: Los índices en Estados Unidos cotizan en verde El SP500 rebotó desde el nivel clave de 2918 ayer Facebook...
Esta es la segunda parte del vídeo número 1 “Como analizar un gráfico desde cero – localizando tendencias y fases laterales.” Aquí explico...
Para muchos traders o inversores que se están iniciando en la gestión de su propio dinero, una de las grandes dificultades estriba en detectar si hay que...
Resumen: Merkel advierte a otros líderes europeos sobre tomar una postura demasiado audaz en Brexit El DAX (DE30 en xStation5) carece...
