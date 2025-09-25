lee mas
Invertir implica riesgos.

Acción de la semana - Salesforce Inc. (25.09.2025)

25 de septiembre de 2025

Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...

¿Adiós al milagro de Milei? El peso argentino se tambalea

25 de septiembre de 2025

Después de recibir 30.000 millones de dólares del FMI y el Banco Mundial, Argentina está una vez más al borde de la bancarrota. Esta sería la cuarta quiebra o reestructuración de Argentina en los últimos 25 años. ¿Cómo hemos llegado...

La CNMV autoriza la mejora de precio en la OPA BBVA-Sabadell

25 de septiembre de 2025

Después de que este lunes BBVA (BBVA.ES) decidiera incrementar un 10% su oferta por Sabadell, la CNMV paralizaba el proceso hasta que le diera el visto bueno. Ahora, la CNMV ya ha dado el visto bueno y aunque los plazos se han retrasado, seguirán siendo los marcados en días naturales....

