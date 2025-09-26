lee mas
Invertir implica riesgos.

Oracle será uno de los accionistas de TikTok 🔎

26 de septiembre de 2025

TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...

Tres mercados a seguir la próxima semana (26.09.2025)

26 de septiembre de 2025

En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....

Nuevo dato del PCE de Estados Unidos: ¿cómo puede impactar en la decisión de la FED?

26 de septiembre de 2025

Los mercados financieros no están pasando por una semana fácil. La mejora de los datos económicos en Estados Unidos y el agotamiento de las empresas de IA están lastrando a los principales selectivos de Wall Street, mientras impulsan al dólar a su mejor semana de los...

