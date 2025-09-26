El SP500 rebota desde el nivel de ruptura clave, Facebook abre a la baja
Resumen: Los índices en Estados Unidos cotizan en verde El SP500 rebotó desde el nivel clave de 2918 ayer Facebook...
Noticias de Mercado
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Más
Los mercados financieros no están pasando por una semana fácil. La mejora de los datos económicos en Estados Unidos y el agotamiento de las empresas de IA están lastrando a los principales selectivos de Wall Street, mientras impulsan al dólar a su mejor semana de los...
Más
Resumen: Los índices en Estados Unidos cotizan en verde El SP500 rebotó desde el nivel clave de 2918 ayer Facebook...
Esta es la segunda parte del vídeo número 1 “Como analizar un gráfico desde cero – localizando tendencias y fases laterales.” Aquí explico...
Esta es la segunda parte del vídeo número 1 “Como analizar un gráfico desde cero – localizando tendencias y fases laterales.” Aquí explico...
Para muchos traders o inversores que se están iniciando en la gestión de su propio dinero, una de las grandes dificultades estriba en detectar si hay que...
Para muchos traders o inversores que se están iniciando en la gestión de su propio dinero, una de las grandes dificultades estriba en detectar si hay que...
Resumen: Merkel advierte a otros líderes europeos sobre tomar una postura demasiado audaz en Brexit El DAX (DE30 en xStation5) carece...
Resumen: Se espera que la confianza del consumidor en EEUU descienda moderadamente Los datos de API preveen una caída en los inventarios Discursos...
Resumen: Brecha en los índices de EE. UU. que aminora durante el fin de semana China cancela las conversaciones comerciales...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDJPY. La agencia recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
Resumen: DAX (DE30) vuelve al canal alcista ¿Podrá la media de 50 sesiones frenar las subidas? Las subidas se enfrentan...
Barclays ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDUSD. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: • DAX (DE30) vuelve al canal alcista • ¿Podrá la media móvil de 50 sesiones evitar a los alcistas? •...
En este vídeo hacemos un repaso de los principales acontecimientos a nivel macro-económico así como la situación técnica de varios activos de renta fija,...
En este vídeo hacemos un repaso de los principales acontecimientos a nivel macro-económico así como la situación técnica de varios activos de renta fija,...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: Tras las declaraciones de M. Draghi confirmando que pretende finalizar el programa de “QE” a finales...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: Tras las declaraciones de M. Draghi confirmando que pretende finalizar el programa de “QE” a finales...
Resumen: Índice Ifo, el discurso de Draghi como punto principal del lunes La FOMC publicará su subida de tipos el miércoles El...
En este vídeo realizo un análisis a medio/largo plazo de las principales bolsas del mundo: Eurostoxx600, DAX, IBEX, SP500, Nasdaq, New York Stock Exchange,...
En este vídeo realizo un análisis a medio/largo plazo de las principales bolsas del mundo: Eurostoxx600, DAX, IBEX, SP500, Nasdaq, New York Stock Exchange,...
La libra esterlina cotiza a la baja frente a todos sus pares importantes tras la conclusión de la cumbre de la UE en la que supuestamente vió el...
El país de residencia especificado no está operativo. Elige otro país.
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor