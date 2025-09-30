lee mas
Invertir implica riesgos.
Invertir implica riesgos.

Noticias de Mercado

El petróleo cayó a mínimos diarios mientras la OPEP+ podría considerar aumentos masivos de producción

30 de septiembre de 2025

El crudo WTI ha bajado casi un 2% tras los informes de que la OPEP+ planea aumentar la producción en 500.000 barriles diarios durante cada uno de los próximos tres meses. Si bien los precios ya habían estado bajo presión, las pérdidas previas se redujeron en gran medida...

Más

Informe de materias primas: La plata sigue al oro

30 de septiembre de 2025

¿Qué podemos esperar del barril de petróleo? Se ha especulado que la OPEP+ también aumentará la producción en noviembre, posiblemente en más de los 137.000 barriles diarios mencionados anteriormente. Las previsiones de la AIE indican un posible excedente...

Más

Cierre de gobierno en EEUU: las claves de la disputa por el presupuesto

29 de septiembre de 2025

Esta tarde los principales líderes del Congreso se reunirán con el presidente de EEUU con el objetivo de evitar el cierre de gobierno en EEUU. Un cierre de este tipo ocurre cuando ambas partes no logran aprobar a tiempo las leyes de gasto que financian las operaciones del gobierno.   ¿Qué...

Más

27 de septiembre de 2018
26 de septiembre de 2018
25 de septiembre de 2018
24 de septiembre de 2018

Calendario macroeconómico

Únete a más de 1.700.000 de Clientes de todo el mundo

Hazte cliente Descarga la app Descarga la app