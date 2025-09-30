AUDUSD - recomendación de Barclays
Barclays ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDUSD. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes niveles: Entry...
Noticias de Mercado
El crudo WTI ha bajado casi un 2% tras los informes de que la OPEP+ planea aumentar la producción en 500.000 barriles diarios durante cada uno de los próximos tres meses. Si bien los precios ya habían estado bajo presión, las pérdidas previas se redujeron en gran medida...
¿Qué podemos esperar del barril de petróleo? Se ha especulado que la OPEP+ también aumentará la producción en noviembre, posiblemente en más de los 137.000 barriles diarios mencionados anteriormente. Las previsiones de la AIE indican un posible excedente...
Esta tarde los principales líderes del Congreso se reunirán con el presidente de EEUU con el objetivo de evitar el cierre de gobierno en EEUU. Un cierre de este tipo ocurre cuando ambas partes no logran aprobar a tiempo las leyes de gasto que financian las operaciones del gobierno. ¿Qué...
Resumen: • DAX (DE30) vuelve al canal alcista • ¿Podrá la media móvil de 50 sesiones evitar a los alcistas? •...
En este vídeo hacemos un repaso de los principales acontecimientos a nivel macro-económico así como la situación técnica de varios activos de renta fija,...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: Tras las declaraciones de M. Draghi confirmando que pretende finalizar el programa de “QE” a finales...
Resumen: Índice Ifo, el discurso de Draghi como punto principal del lunes La FOMC publicará su subida de tipos el miércoles El...
En este vídeo realizo un análisis a medio/largo plazo de las principales bolsas del mundo: Eurostoxx600, DAX, IBEX, SP500, Nasdaq, New York Stock Exchange,...
La libra esterlina cotiza a la baja frente a todos sus pares importantes tras la conclusión de la cumbre de la UE en la que supuestamente vió el...
Credit Agricole ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURCHF. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
En este vídeo analizo lo que está ocurriendo en el Dólar, el Euro, la Libra, el Yen y el Suizo, utilizando un análisis basado en los índices de dichas...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURCHF. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Se espera que los índices PMI de la zona Euro suban ligeramente Se espera que la inflación Canadiense desacelera...
Resumen: Investigacion fiscal Europea sobre McDonald ( MCD.US ) ha llegado a su fin El fabricante del Big Mac paga un...
Summary: US500 se mueve en un territorio inexplorado tras romper los máximos históricos El índice rompre la...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDUSD. La agencia recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
Resumen: Draghi insta al desarrollo de la herramienta de estabilización fiscal antes de la próxima crisis El índice...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURGBP. La agencia recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes...
Resumen: Norges Bank espera publicar hoy una subida de tipos No se esperan cambios en la política del SNB El SARB podría...
