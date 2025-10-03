Vídeo: Visión de Mercado 9 de octubre de 2018 por Pablo Gil
En este vídeo hacemos un repaso de los principales acontecimientos a nivel macro-económico así como la situación técnica de varios activos de renta fija,...
Noticias de Mercado
Los precios del cacao bajaron más de un 4% hoy, coincidiendo con el tercer día del mes y, simultáneamente, el tercer día de la temporada principal oficial 2025/2026. Desde el inicio de esta semana, la caída ha superado el 10%. En los últimos tres meses (excluyendo...
Los índices europeos vuelven a sacar la cabeza después de un periodo de consolidación durante el verano. El Ibex 35 acumula este año su mayor subida anual desde 1998, acercándose a sus máximos históricos alcanzados en noviembre de 2007. La temporada de...
Nuestras ideas de inversión para el plan de inversión del mes de octubre: El peor mes del año estacionalmente para las bolsas, septiembre, cierra con fuertes subidas, y empezamos el mes más volátil de todos a nivel histórico. Conoce los activos...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: La tensión en torno a Italia y el Brexit han puesto en jaque a las bolsas europeas. En el caso de Italia...
Resumen: Los bancos estadounidenses lanzarán sus resultados el viernes 12 de octubre Se espera que las ganancias para todo el...
Resumen: Miembros del partido de la PM Theresa May se sitúan en contra en el Partido Conservador El DAX (DE30 en xStation5) tiene...
Citi ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDUSD. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Los inversores obtendrán hoy datos de Canadá a primera hora de la tarde Algunos banqueros centrales comparecerán...
Resumen: Salvini intensifica su retórica antiinmigrante. El DAX (DE30 en xStation5) marcha hacia la zona de soporte con un rango...
Resumen: Los mercados acalorados el lunes tras la victoria de Bolsonaro y el corte de reservas de China Inflación de EEUU, actas del BCE,...
Resumen: Ethereum se mueve dentro de un patrón de triángulo, con dos niveles cruciales para observar. Litecoin rompe...
El dólar se fortalece de manera notable tras la publicación de los datos NFP a las 14:30h. La figura dejada en el EURUSD proyecta el clásico...
Resumen: Erdogan considera celebrar un referéndum sobre la adhesión a la UE DAX (DE30 en xStation5) se mantiene en la zona...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par de divisas CHFJPY. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Se espera que la ola de crecimiento de EEUU desacelere hasta los 2.8% YoY Se prevee que el incremento de empleo Canadiense continúe...
Resumen: Todos los principales índices de Estados Unidos en rojo US30 se retira del máximo marcado Los datos de...
Resumen: Otra empresa japonesa insta a avanzar en las conversaciones sobre Brexit El DAX (DE30 en xStation5) se lanzó hacia el...
Credit Suisse ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDCAD. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Se prevee que el PMI Ivey suba ligeramente en septiembre Se espera que las órdenes de fábrica de EEUU se recuperen...
Resumen: Cambio de empleo no agrícola y el PMI manufacturero están muy por encima del pronóstico PMI...
Resumen: Las empresas japonesas consideran la posibilidad de trasladar operaciones fuera del Reino Unido debido a las incertidumbres del Brexit El...
