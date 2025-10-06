Calendario económico: Jueves en calma antes de la publicación del NFP (nóminas no-agrícolas)
Resumen: Se prevee que el PMI Ivey suba ligeramente en septiembre Se espera que las órdenes de fábrica de EEUU se recuperen...
Noticias de Mercado
Conoce qué eventos económicos destacarán esta semana y qué noticias de mercado debemos tener en cuenta. ¡No te lo pierdas! 👇 Si accedes desde tu XTB app móvil y quieres dejarnos alguna pregunta en el seminario, haz click aquí.
Más
Los precios del cacao bajaron más de un 4% hoy, coincidiendo con el tercer día del mes y, simultáneamente, el tercer día de la temporada principal oficial 2025/2026. Desde el inicio de esta semana, la caída ha superado el 10%. En los últimos tres meses (excluyendo...
Más
Los índices europeos vuelven a sacar la cabeza después de un periodo de consolidación durante el verano. El Ibex 35 acumula este año su mayor subida anual desde 1998, acercándose a sus máximos históricos alcanzados en noviembre de 2007. La temporada de...
Más
Resumen: Se prevee que el PMI Ivey suba ligeramente en septiembre Se espera que las órdenes de fábrica de EEUU se recuperen...
Resumen: Cambio de empleo no agrícola y el PMI manufacturero están muy por encima del pronóstico PMI...
Resumen: Las empresas japonesas consideran la posibilidad de trasladar operaciones fuera del Reino Unido debido a las incertidumbres del Brexit El...
Resumen: El IPC de inflación Turco se acelera aún másTurkish CPI inflation to accelerate further Se espera que el...
Resumen: El Nasdaq dibuja una figura de reversión de tendencia El mercado termina bajando después de alcanzar un nuevo...
Resumen: El Nasdaq (US100) lucha en los entornos de sus máximos históricos. A pesar de que el dólar...
Resumen: Giovanni Tria atacado por los ministros de finanzas de la UE sobre el presupuesto italiano El DAX (DE30 on xStation5) no consigue...
Resumen: Se espera que el PMI de construcción en UK permanezca sin cambios Toda la atención en las etimaciones del inventario...
Resumen: El Eurogrupo discutirá el programa de rescate de la UE hoy El DAX (DE30 en xStation5) rebota más alto al comienzo...
Resumen: El informe de NFP (nóminas no agrícolas) se publicará el viernes Se preveee que el PMI manufacturero de...
El acuerdo de aumentar el déficit público en Italia ha puesto contra las cuerdas al ministro de economía italiano Giovanni Tria, que pretendía rebajarlo...
El acuerdo de aumentar el déficit público en Italia ha puesto contra las cuerdas al ministro de economía italiano Giovanni Tria, que pretendía rebajarlo...
ANZ ha publicado una recomendación sobre el par de divisas GBPNZD. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Merkel no descarta la posibilidad de impulsar la candidatura de Weidmann para el cargo de presidente del BCE El DAX (DE30 en...
Deutsche Bank ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDNZD. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Se espera que las ventas minoristas Suecas remonten tras la inesperada caída del mes anterior Se prevee un ligero repunte...
Resumen: Barrick Gold (ABX.US) anunció una fusión con una importante compañía minera de oro La entidad resultante...
Idea de Inversión - EURUSD Datos de la estrategia Entrada: A mercado Sentido: Compra Objetivo: 1.1800 Stop Loss: 1.1650 El...
Resumen: Se retrasa el anuncio del presupuesto italiano de 2019 DAX (DE30 en xStation5) rompe hacia abajo la media móvil de 33...
El país de residencia especificado no está operativo. Elige otro país.
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor