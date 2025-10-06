lee mas
Noticias de Mercado

🔴 En directo: Repaso semanal de mercados

6 de octubre de 2025

Conoce qué eventos económicos destacarán esta semana y qué noticias de mercado debemos tener en cuenta. ¡No te lo pierdas! 👇 Si accedes desde tu XTB app móvil y quieres dejarnos alguna pregunta en el seminario, haz click aquí.   

🍫El mercado del cacao se derrumba al comenzar la temporada

3 de octubre de 2025

Los precios del cacao bajaron más de un 4% hoy, coincidiendo con el tercer día del mes y, simultáneamente, el tercer día de la temporada principal oficial 2025/2026. Desde el inicio de esta semana, la caída ha superado el 10%. En los últimos tres meses (excluyendo...

Resumen de la semana: Los índices siguen rompiendo récords a pesar del cierre de gobierno en EEUU

3 de octubre de 2025

Los índices europeos vuelven a sacar la cabeza después de un periodo de consolidación durante el verano. El Ibex 35 acumula este año su mayor subida anual desde 1998, acercándose a sus máximos históricos alcanzados en noviembre de 2007. La temporada de...

