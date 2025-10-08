Calendario económico: ¿Ayudarán los datos de API semanales a apoyar al petróleo?
Resumen: Se espera que los datos de Producción Industrial en UK muestren un ligero avance Inflación PPI Americana en la agenda pronto...
Noticias de Mercado
A tres días para acabar el periodo de aceptación de la OPA BBVA-Sabadell, todavía no está claro cuál será el resultado y la directiva de ambos bancos siguen en una guerra de declaraciones. Pero ¿quiénes son los que terminarán decidiendo sobre...
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) implementó un recorte de tipos de 50 puntos básicos, lo que redujo la Tasa de Efectivo Oficial (OCR) al 2,50% en respuesta al menor crecimiento económico y la creciente brecha de demanda. El Comité observó que las presiones...
Los estímulos monetarios han impulsado recientemente a las bolsas americanas a sus máximos históricos, permitiendo recuperar terreno a sus homólogos europeos y asiáticos. El boom de la inteligencia artificial está impulsando a todas las empresas de la cadena...
En este vídeo hacemos un repaso de los principales acontecimientos a nivel macro-económico así como la situación técnica de varios activos de renta fija,...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: La tensión en torno a Italia y el Brexit han puesto en jaque a las bolsas europeas. En el caso de Italia...
Resumen: Los bancos estadounidenses lanzarán sus resultados el viernes 12 de octubre Se espera que las ganancias para todo el...
Resumen: Miembros del partido de la PM Theresa May se sitúan en contra en el Partido Conservador El DAX (DE30 en xStation5) tiene...
Citi ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDUSD. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Los inversores obtendrán hoy datos de Canadá a primera hora de la tarde Algunos banqueros centrales comparecerán...
Resumen: Salvini intensifica su retórica antiinmigrante. El DAX (DE30 en xStation5) marcha hacia la zona de soporte con un rango...
Resumen: Los mercados acalorados el lunes tras la victoria de Bolsonaro y el corte de reservas de China Inflación de EEUU, actas del BCE,...
Resumen: Ethereum se mueve dentro de un patrón de triángulo, con dos niveles cruciales para observar. Litecoin rompe...
El dólar se fortalece de manera notable tras la publicación de los datos NFP a las 14:30h. La figura dejada en el EURUSD proyecta el clásico...
Resumen: Erdogan considera celebrar un referéndum sobre la adhesión a la UE DAX (DE30 en xStation5) se mantiene en la zona...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par de divisas CHFJPY. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Se espera que la ola de crecimiento de EEUU desacelere hasta los 2.8% YoY Se prevee que el incremento de empleo Canadiense continúe...
Resumen: Todos los principales índices de Estados Unidos en rojo US30 se retira del máximo marcado Los datos de...
Resumen: Otra empresa japonesa insta a avanzar en las conversaciones sobre Brexit El DAX (DE30 en xStation5) se lanzó hacia el...
Credit Suisse ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDCAD. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Se prevee que el PMI Ivey suba ligeramente en septiembre Se espera que las órdenes de fábrica de EEUU se recuperen...
