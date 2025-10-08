lee mas
Invertir implica riesgos.
Noticias de Mercado

Estos fondos decidirán la OPA de BBVA-Sabadell

8 de octubre de 2025

A tres días para acabar el periodo de aceptación de la OPA BBVA-Sabadell, todavía no está claro cuál será el resultado y la directiva de ambos bancos siguen en una guerra de declaraciones. Pero ¿quiénes son los que terminarán decidiendo sobre...

El Banco de Nueva Zelanda recorta los tipos de interés

8 de octubre de 2025

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) implementó un recorte de tipos de 50 puntos básicos, lo que redujo la Tasa de Efectivo Oficial (OCR) al 2,50% en respuesta al menor crecimiento económico y la creciente brecha de demanda. El Comité observó que las presiones...

¿Qué esperar de los mercados bursátiles para finales de 2025?

8 de octubre de 2025

Los estímulos monetarios han impulsado recientemente a las bolsas americanas a sus máximos históricos, permitiendo recuperar terreno a sus homólogos europeos y asiáticos. El boom de la inteligencia artificial está impulsando a todas las empresas de la cadena...

Calendario macroeconómico

