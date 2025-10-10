lee mas
Invertir implica riesgos.
Noticias de Mercado

Resumen de la semana: La debilidad de las divisas impulsa al oro, la plata y el bitcoin

10 de octubre de 2025

Semana de altibajos en los mercados financieros, en el que lo más destacado de la semana han sido las dudas sobre la IA y las subidas a sus máximos históricos de los metales preciosos y el bitcoin. La debilidad de las monedas fiduciarias debido a la inestabilidad política...

Último día para aceptar la OPA BBVA-Sabadell: ¿Qué viene después?

10 de octubre de 2025

Hoy es el último día para que los accionistas de Sabadell acepten la OPA de BBVA. Sin embargo, eso no significa que mañana ya vayamos a conocer el resultado. En concreto, tendremos que esperar una semana, en la que seguiremos escuchando declaraciones de ambas directivas. ¿Qué...

¿Plantea el BCE cambios de política monetaria?

10 de octubre de 2025

Los miembros del BCE sugieren que el ciclo de recortes de tipos de interés ha terminado y describen el estado actual de la política monetaria como prácticamente neutral. Tanto Mārtiņš Kazāks como José Luis Escrivá enfatizaron que se ha alcanzado el objetivo de...

