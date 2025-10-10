Calendario económico: Datos semi-importantes de Canadá
Noticias de Mercado
Semana de altibajos en los mercados financieros, en el que lo más destacado de la semana han sido las dudas sobre la IA y las subidas a sus máximos históricos de los metales preciosos y el bitcoin. La debilidad de las monedas fiduciarias debido a la inestabilidad política...
Hoy es el último día para que los accionistas de Sabadell acepten la OPA de BBVA. Sin embargo, eso no significa que mañana ya vayamos a conocer el resultado. En concreto, tendremos que esperar una semana, en la que seguiremos escuchando declaraciones de ambas directivas. ¿Qué...
Los miembros del BCE sugieren que el ciclo de recortes de tipos de interés ha terminado y describen el estado actual de la política monetaria como prácticamente neutral. Tanto Mārtiņš Kazāks como José Luis Escrivá enfatizaron que se ha alcanzado el objetivo de...
