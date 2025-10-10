lee mas
Invertir implica riesgos.
Noticias de Mercado

Tres mercados a vigilar la próxima semana (10.10.2025)

10 de octubre de 2025

La primera semana completa de octubre estuvo marcada por nuevos máximos históricos en Wall Street y picos sin precedentes en los metales preciosos, especialmente oro y plata. Lo interesante es que esto ocurre en medio de una fuerte incertidumbre política: el gobierno de EE. UU. continúa...

Más

El gobierno de EE. UU. inicia despidos federales; se profundiza la caída en Wall Street 🔨

10 de octubre de 2025

Los principales índices bursátiles estadounidenses extendieron sus descensos luego de que se informara que la Casa Blanca ha comenzado despidos a gran escala de trabajadores federales ante la prolongación del cierre del gobierno. El director de Presupuesto, Russ Vought, confirmó...

Más

El Ibex 35 cierra la semana con sesgo bajista

10 de octubre de 2025

España vive una jornada clave con el cierre del plazo para que los accionistas del Banco Sabadell acepten la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por BBVA. Aunque el resultado definitivo será comunicado por la CNMV el próximo 17 de octubre, hoy es el último...

Más

Calendario macroeconómico

