lee mas
Invertir implica riesgos.
Invertir implica riesgos.

Noticias de Mercado

El barril de petróleo se desploma a su nivel más bajo desde mayo

14 de octubre de 2025

El petróleo crudo ha experimentado marcadas caídas desde finales de septiembre, con el Brent cayendo a alrededor de 62 dólares y el WTI alcanzando los 58 dólares por barril. Tras meses de presión, el Brent ha perdido aproximadamente el 15% de su valor en lo que va de...

Más

Informe de materias primas : El petróleo se enfrenta a riesgos de sobreoferta

14 de octubre de 2025

Petróleo El petróleo crudo se ha visto sometido a una presión considerable debido a la desescalada en Oriente Medio y a la perspectiva de una nueva guerra comercial entre China y Estados Unidos. Donald Trump amenazó con elevar los aranceles a los productos chinos al 100%...

Más

La OPA BBVA-Sabadell se complica: ¿Cuánto necesita ahora BBVA para alcanzar el 50%?

14 de octubre de 2025

La OPA de BBVA-Sabadell sigue dando titulares pero la incertidumbre sigue latente. Hoy Sabadell ha anunciado que un porcentaje muy reducido de los accionistas minoritarios han aceptado la OPA de BBVA, lo que complica que la operación supere el 50% que la entidad tiene fijado. ¿Qué...

Más

1 de octubre de 2018
28 de septiembre de 2018
27 de septiembre de 2018
26 de septiembre de 2018
25 de septiembre de 2018

Calendario macroeconómico

Únete a más de 1.700.000 de Clientes de todo el mundo

Hazte cliente Descarga la app Descarga la app