Calendario económico: PMIs en el punto de mira
Resumen: El informe de NFP (nóminas no agrícolas) se publicará el viernes Se preveee que el PMI manufacturero de...
El petróleo crudo ha experimentado marcadas caídas desde finales de septiembre, con el Brent cayendo a alrededor de 62 dólares y el WTI alcanzando los 58 dólares por barril. Tras meses de presión, el Brent ha perdido aproximadamente el 15% de su valor en lo que va de...
Petróleo El petróleo crudo se ha visto sometido a una presión considerable debido a la desescalada en Oriente Medio y a la perspectiva de una nueva guerra comercial entre China y Estados Unidos. Donald Trump amenazó con elevar los aranceles a los productos chinos al 100%...
La OPA de BBVA-Sabadell sigue dando titulares pero la incertidumbre sigue latente. Hoy Sabadell ha anunciado que un porcentaje muy reducido de los accionistas minoritarios han aceptado la OPA de BBVA, lo que complica que la operación supere el 50% que la entidad tiene fijado. ¿Qué...
El acuerdo de aumentar el déficit público en Italia ha puesto contra las cuerdas al ministro de economía italiano Giovanni Tria, que pretendía rebajarlo...
ANZ ha publicado una recomendación sobre el par de divisas GBPNZD. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Merkel no descarta la posibilidad de impulsar la candidatura de Weidmann para el cargo de presidente del BCE El DAX (DE30 en...
Deutsche Bank ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDNZD. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Se espera que las ventas minoristas Suecas remonten tras la inesperada caída del mes anterior Se prevee un ligero repunte...
Resumen: Barrick Gold (ABX.US) anunció una fusión con una importante compañía minera de oro La entidad resultante...
Idea de Inversión - EURUSD Datos de la estrategia Entrada: A mercado Sentido: Compra Objetivo: 1.1800 Stop Loss: 1.1650 El...
Resumen: Se retrasa el anuncio del presupuesto italiano de 2019 DAX (DE30 en xStation5) rompe hacia abajo la media móvil de 33...
Resumen: Se espera que la inflación alemana continúe en los 2% YoY Se prevee que las órdenes de bienes duraderos...
La Reserva Federal subió los tipos nuevamente en septiembre, tal y como esperaba el mercado. Pero además, confirmó la idea de que habrá otra subida de...
En la envoltura de productos básicos de esta semana, le presentamos 4 mercados que se ven interesantes y / y han publicado algunos...
Tras la publicación de los resultados del segundo trimestre de 2018, Facebook sufrió uno de los castigos en bolsa más grandes de la historia en Estados...
Resumen: Las principales compañías tecnológicas proponen medidas para contrarrestar la difusión de noticias falsas...
Resumen: El CNB y el FOMC publican una subida de tipos de 25 bp Se espera que el RBNZ se mantenga a la espera Se prevee que...
Resumen: Continua el rally del precio del petróleo, alcanzando máximos de 4 años EL US30 testea máximos históricos. USDPLN...
