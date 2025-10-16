Calendario económico: datos de IPC de EEUU y Actas del BCE
Resumen: Actas del BCE en elpunto de mira tras los comentarios de Draghi La inflación de IPC de EEUU se publicará a primera hora...
Noticias de Mercado
Mañana la OPA de BBVA-Sabadell llega a su fin… Al menos, de momento. La realidad es que mañana conoceremos el resultado del proceso de aceptación de los accionistas de Sabadell a la OPA lanzada por BBVA, pero en función de dicho resultado se abren diferentes posibilidades....
Más
Los precios del cacao se mantienen estables en torno a US$5,800 por tonelada, mostrando una notable resiliencia por tercera sesión consecutiva, incluso tras la publicación de datos de procesamiento excepcionalmente negativos provenientes de Malasia y Brasil, con cifras igualmente débiles...
Más
Los metales preciosos vuelven a anotarse fuertes subidas en la sesión de hoy. El oro supera los 4.200 dólares la onza, mientras que la plata se acerca a los 52 dólares. La devaluación de las monedas fiduciarias sigue su curso y los activos con oferta limitada siguen generando...
Más
Resumen: Actas del BCE en elpunto de mira tras los comentarios de Draghi La inflación de IPC de EEUU se publicará a primera hora...
Resumen: Los índices de Estados Unidos en rojo antes de la apertura del mercado Las small caps continúan por debajo del rendimiento...
Sumario: Crypto Finance AG, una compañía de inversión en criptomoneda, obtiene licencia para gestionar inversiones en dicho...
Durante los últimos meses hemos visto comportamientos muy dispares entre distintas bolsas mundiales. En concreto el SP500 lo ha hecho mucho mejor que el...
Según las últimas cifras de la ONS, la economía del Reino Unido no creció en agosto, aunque hubo una revisión al alza...
Durante los últimos meses hemos visto comportamientos muy dispares entre distintas bolsas mundiales. En concreto el SP500 lo ha hecho mucho mejor que el...
Resumen: La membresía del Reino Unido en el GPA está bajo amenaza ya que otros miembros piensan en bloquear el acceso El DAX...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDJPY. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Se espera que los datos de Producción Industrial en UK muestren un ligero avance Inflación PPI Americana en la agenda pronto...
En este vídeo hacemos un repaso de los principales acontecimientos a nivel macro-económico así como la situación técnica de varios activos de renta fija,...
En este vídeo hacemos un repaso de los principales acontecimientos a nivel macro-económico así como la situación técnica de varios activos de renta fija,...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: La tensión en torno a Italia y el Brexit han puesto en jaque a las bolsas europeas. En el caso de Italia...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: La tensión en torno a Italia y el Brexit han puesto en jaque a las bolsas europeas. En el caso de Italia...
Resumen: Los bancos estadounidenses lanzarán sus resultados el viernes 12 de octubre Se espera que las ganancias para todo el...
Resumen: Miembros del partido de la PM Theresa May se sitúan en contra en el Partido Conservador El DAX (DE30 en xStation5) tiene...
Citi ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDUSD. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Los inversores obtendrán hoy datos de Canadá a primera hora de la tarde Algunos banqueros centrales comparecerán...
Resumen: Salvini intensifica su retórica antiinmigrante. El DAX (DE30 en xStation5) marcha hacia la zona de soporte con un rango...
Resumen: Los mercados acalorados el lunes tras la victoria de Bolsonaro y el corte de reservas de China Inflación de EEUU, actas del BCE,...
Resumen: Ethereum se mueve dentro de un patrón de triángulo, con dos niveles cruciales para observar. Litecoin rompe...
El país de residencia especificado no está operativo. Elige otro país.
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor