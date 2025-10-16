lee mas
Invertir implica riesgos.
Noticias de Mercado

📊¿Cuáles son los escenarios de la OPA BBVA-Sabadell?

16 de octubre de 2025

Mañana la OPA de BBVA-Sabadell llega a su fin… Al menos, de momento. La realidad es que mañana conoceremos el resultado del proceso de aceptación de los accionistas de Sabadell a la OPA lanzada por BBVA, pero en función de dicho resultado se abren diferentes posibilidades....

Más

Los precios del cacao se estabilizan antes de los datos de procesamiento: ¿ya se ha descontado la noticia negativa?

15 de octubre de 2025

Los precios del cacao se mantienen estables en torno a US$5,800 por tonelada, mostrando una notable resiliencia por tercera sesión consecutiva, incluso tras la publicación de datos de procesamiento excepcionalmente negativos provenientes de Malasia y Brasil, con cifras igualmente débiles...

Más

Metales preciosos en máximos: el oro y la plata brillan tras el fin del ajuste de la Fed

15 de octubre de 2025

Los metales preciosos vuelven a anotarse fuertes subidas en la sesión de hoy. El oro supera los 4.200 dólares la onza, mientras que la plata se acerca a los 52 dólares. La devaluación de las monedas fiduciarias sigue su curso y los activos con oferta limitada siguen generando...

Más

Calendario macroeconómico

