Noticias de Mercado

Pánico en los mercados: ¿hora de comprar?

17 de octubre de 2025

Los mercados financieros encadenan su segunda jornada de caídas. Europa ha iniciado el día con fuertes descensos, arrastrada por la resaca negativa de la sesión estadounidense, con los bancos como principales protagonistas. Además, los futuros de Estados Unidos vuelven a cotizar...

La fiebre de la IA: ¿burbuja o seguirá subiendo?

17 de octubre de 2025

La inteligencia artificial ha pasado de ser una promesa a convertirse en el motor de una nueva era bursátil. El S&P 500 inició su actual racha alcista el 12 de octubre de 2022, poco antes del lanzamiento de ChatGPT. Desde entonces, acumula una subida del 85%, mientras que las Siete...

La OPA BBVA-Sabadell fracasa: 25,5% de aceptación

16 de octubre de 2025

  La OPA BBVA-Sabadell llega a su fin tras anunciarse que tan solo se ha alcanzado el 25,5% de aceptación. Este era un escenario con el que el mercado no contaba. ¿Qué ocurre ahora?   Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre...

