Noticias de Mercado

El Nikkei 225 en máximos históricos

20 de octubre de 2025

El Nikkei 225 se dispara un 3,5% en la sesión, superando los 49.200 puntos y estableciendo otro récord histórico, tras alcanzar varios máximos este mismo mes. Esta subida responde al hecho de haber superado el estancamiento político en Japón. El índice...

🔴 En directo: Repaso semanal de mercados

20 de octubre de 2025

Conoce qué eventos económicos destacarán esta semana y qué noticias de mercado debemos tener en cuenta. ¡No te lo pierdas! 👇 Si accedes desde tu XTB app móvil y quieres dejarnos alguna pregunta en el seminario, haz click aquí. 

Pánico en los mercados: ¿hora de comprar?

17 de octubre de 2025

Los mercados financieros encadenan su segunda jornada de caídas. Europa ha iniciado el día con fuertes descensos, arrastrada por la resaca negativa de la sesión estadounidense, con los bancos como principales protagonistas. Además, los futuros de Estados Unidos vuelven a cotizar...

