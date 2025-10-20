Idea de Inversión - EURUSD
Idea de Inversión - EURUSD Datos de la estrategia Entrada: A mercado Sentido: Compra Objetivo: 1.1800 Stop Loss: 1.1650 El...
Noticias de Mercado
El Nikkei 225 se dispara un 3,5% en la sesión, superando los 49.200 puntos y estableciendo otro récord histórico, tras alcanzar varios máximos este mismo mes. Esta subida responde al hecho de haber superado el estancamiento político en Japón. El índice...
Conoce qué eventos económicos destacarán esta semana y qué noticias de mercado debemos tener en cuenta. ¡No te lo pierdas! 👇 Si accedes desde tu XTB app móvil y quieres dejarnos alguna pregunta en el seminario, haz click aquí.
Los mercados financieros encadenan su segunda jornada de caídas. Europa ha iniciado el día con fuertes descensos, arrastrada por la resaca negativa de la sesión estadounidense, con los bancos como principales protagonistas. Además, los futuros de Estados Unidos vuelven a cotizar...
Resumen: Se retrasa el anuncio del presupuesto italiano de 2019 DAX (DE30 en xStation5) rompe hacia abajo la media móvil de 33...
Resumen: Se espera que la inflación alemana continúe en los 2% YoY Se prevee que las órdenes de bienes duraderos...
La Reserva Federal subió los tipos nuevamente en septiembre, tal y como esperaba el mercado. Pero además, confirmó la idea de que habrá otra subida de...
En la envoltura de productos básicos de esta semana, le presentamos 4 mercados que se ven interesantes y / y han publicado algunos...
Tras la publicación de los resultados del segundo trimestre de 2018, Facebook sufrió uno de los castigos en bolsa más grandes de la historia en Estados...
Resumen: Las principales compañías tecnológicas proponen medidas para contrarrestar la difusión de noticias falsas...
Resumen: El CNB y el FOMC publican una subida de tipos de 25 bp Se espera que el RBNZ se mantenga a la espera Se prevee que...
Resumen: Continua el rally del precio del petróleo, alcanzando máximos de 4 años EL US30 testea máximos históricos. USDPLN...
Resumen: Los índices en Estados Unidos cotizan en verde El SP500 rebotó desde el nivel clave de 2918 ayer Facebook...
Esta es la segunda parte del vídeo número 1 “Como analizar un gráfico desde cero – localizando tendencias y fases laterales.” Aquí explico...
Para muchos traders o inversores que se están iniciando en la gestión de su propio dinero, una de las grandes dificultades estriba en detectar si hay que...
Resumen: Merkel advierte a otros líderes europeos sobre tomar una postura demasiado audaz en Brexit El DAX (DE30 en xStation5) carece...
Resumen: Se espera que la confianza del consumidor en EEUU descienda moderadamente Los datos de API preveen una caída en los inventarios Discursos...
Resumen: Brecha en los índices de EE. UU. que aminora durante el fin de semana China cancela las conversaciones comerciales...
