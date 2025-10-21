El dólar (USD) se fortalece tras los datos de empleo americanos NFP
El dólar se fortalece de manera notable tras la publicación de los datos NFP a las 14:30h. La figura dejada en el EURUSD proyecta el clásico...
Noticias de Mercado
El oro se encamina a una de sus sesiones más volátiles de los últimos años, y eso que estamos asistiendo a unos años históricos. El metal precioso ha subido un 60% desde principios de enero, y después de tardar 12 años hasta que en 2020 consiguió...
En los últimos meses, Estados Unidos ha invertido en algunas empresas consideradas como las más estratégicas e importantes del país, asegurándose que puedan fabricar sus propios semiconductores, extraer sus propias tierras rasas y producir su propio acero sin depender...
Las acciones de Enagás reaccionan de manera positiva tras presentar unos resultados financieros de los nueve primeros meses del año que mejoran las cifras esperadas por el consenso de analistas, a pesar del impacto de ciertas partidas contables y reorganización de activos. Cifras...
Resumen: Erdogan considera celebrar un referéndum sobre la adhesión a la UE DAX (DE30 en xStation5) se mantiene en la zona...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par de divisas CHFJPY. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Se espera que la ola de crecimiento de EEUU desacelere hasta los 2.8% YoY Se prevee que el incremento de empleo Canadiense continúe...
Resumen: Todos los principales índices de Estados Unidos en rojo US30 se retira del máximo marcado Los datos de...
Resumen: Otra empresa japonesa insta a avanzar en las conversaciones sobre Brexit El DAX (DE30 en xStation5) se lanzó hacia el...
Credit Suisse ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDCAD. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Se prevee que el PMI Ivey suba ligeramente en septiembre Se espera que las órdenes de fábrica de EEUU se recuperen...
Resumen: Cambio de empleo no agrícola y el PMI manufacturero están muy por encima del pronóstico PMI...
Resumen: Las empresas japonesas consideran la posibilidad de trasladar operaciones fuera del Reino Unido debido a las incertidumbres del Brexit El...
Resumen: El IPC de inflación Turco se acelera aún másTurkish CPI inflation to accelerate further Se espera que el...
Resumen: El Nasdaq dibuja una figura de reversión de tendencia El mercado termina bajando después de alcanzar un nuevo...
Resumen: El Nasdaq (US100) lucha en los entornos de sus máximos históricos. A pesar de que el dólar...
Resumen: Giovanni Tria atacado por los ministros de finanzas de la UE sobre el presupuesto italiano El DAX (DE30 on xStation5) no consigue...
Resumen: Se espera que el PMI de construcción en UK permanezca sin cambios Toda la atención en las etimaciones del inventario...
Resumen: El Eurogrupo discutirá el programa de rescate de la UE hoy El DAX (DE30 en xStation5) rebota más alto al comienzo...
Resumen: El informe de NFP (nóminas no agrícolas) se publicará el viernes Se preveee que el PMI manufacturero de...
El acuerdo de aumentar el déficit público en Italia ha puesto contra las cuerdas al ministro de economía italiano Giovanni Tria, que pretendía rebajarlo...
ANZ ha publicado una recomendación sobre el par de divisas GBPNZD. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
