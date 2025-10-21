lee mas
Invertir implica riesgos.

El oro firma su mayor caída desde 2013

21 de octubre de 2025

El oro se encamina a una de sus sesiones más volátiles de los últimos años, y eso que estamos asistiendo a unos años históricos. El metal precioso ha subido un 60% desde principios de enero, y después de tardar 12 años hasta que en 2020 consiguió...

¿Está Estados Unidos copiando a China? El Gobierno entra en Intel, MP Materials y más

21 de octubre de 2025

En los últimos meses, Estados Unidos ha invertido en algunas empresas consideradas como las más estratégicas e importantes del país, asegurándose que puedan fabricar sus propios semiconductores, extraer sus propias tierras rasas y producir su propio acero sin depender...

Las acciones de Enagás suben tras presentar sus resultados de los 9 primeros meses del 2025

21 de octubre de 2025

Las acciones de Enagás reaccionan de manera positiva tras presentar unos resultados financieros de los nueve primeros meses del año que mejoran las cifras esperadas por el consenso de analistas, a pesar del impacto de ciertas partidas contables y reorganización de activos.        Cifras...

