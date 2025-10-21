Cómo analizar un gráfico desde cero localizando tendencias y fases laterales. Pablo Gil.
Para muchos traders o inversores que se están iniciando en la gestión de su propio dinero, una de las grandes dificultades estriba en detectar si hay que...
Noticias de Mercado
El oro se encamina a una de sus sesiones más volátiles de los últimos años, y eso que estamos asistiendo a unos años históricos. El metal precioso ha subido un 60% desde principios de enero, y después de tardar 12 años hasta que en 2020 consiguió...
En los últimos meses, Estados Unidos ha invertido en algunas empresas consideradas como las más estratégicas e importantes del país, asegurándose que puedan fabricar sus propios semiconductores, extraer sus propias tierras rasas y producir su propio acero sin depender...
Las acciones de Enagás reaccionan de manera positiva tras presentar unos resultados financieros de los nueve primeros meses del año que mejoran las cifras esperadas por el consenso de analistas, a pesar del impacto de ciertas partidas contables y reorganización de activos. Cifras...
Resumen: Merkel advierte a otros líderes europeos sobre tomar una postura demasiado audaz en Brexit El DAX (DE30 en xStation5) carece...
Resumen: Se espera que la confianza del consumidor en EEUU descienda moderadamente Los datos de API preveen una caída en los inventarios Discursos...
Resumen: Brecha en los índices de EE. UU. que aminora durante el fin de semana China cancela las conversaciones comerciales...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDJPY. La agencia recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
Resumen: DAX (DE30) vuelve al canal alcista ¿Podrá la media de 50 sesiones frenar las subidas? Las subidas se enfrentan...
Barclays ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDUSD. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: • DAX (DE30) vuelve al canal alcista • ¿Podrá la media móvil de 50 sesiones evitar a los alcistas? •...
En este vídeo hacemos un repaso de los principales acontecimientos a nivel macro-económico así como la situación técnica de varios activos de renta fija,...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: Tras las declaraciones de M. Draghi confirmando que pretende finalizar el programa de “QE” a finales...
Resumen: Índice Ifo, el discurso de Draghi como punto principal del lunes La FOMC publicará su subida de tipos el miércoles El...
En este vídeo realizo un análisis a medio/largo plazo de las principales bolsas del mundo: Eurostoxx600, DAX, IBEX, SP500, Nasdaq, New York Stock Exchange,...
La libra esterlina cotiza a la baja frente a todos sus pares importantes tras la conclusión de la cumbre de la UE en la que supuestamente vió el...
Credit Agricole ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURCHF. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
En este vídeo analizo lo que está ocurriendo en el Dólar, el Euro, la Libra, el Yen y el Suizo, utilizando un análisis basado en los índices de dichas...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURCHF. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Se espera que los índices PMI de la zona Euro suban ligeramente Se espera que la inflación Canadiense desacelera...
