Noticias de Mercado

¿Cuál es la preocupación con los resultados presentados por IBM?

23 de octubre de 2025

IBM publicó ayer sus resultados, con luces y sombras. Los ingresos y los beneficios por acción superaron las expectativas del mercado, y el flujo de caja libre aumentó significativamente. A pesar de ello, la reacción de los inversores está siendo negativa y las acciones...

📊Las acciones de Bankinter caen un 5% tras presentar resultados del 3T2025

23 de octubre de 2025

Las acciones de Bankinter caen un 5% en los primeros compases de la sesión después de haber dado el pistoletazo de salida para la banca española y reportar unas cifras que están en línea con lo esperado por el consenso de analistas.        Cifras...

Tesla cae un 1,30% pese a ingresos trimestrales récord 🔍

22 de octubre de 2025

Tesla reportó ingresos trimestrales récord y un flujo de caja libre significativamente más alto, impulsado por el mayor volumen de entregas de vehículos en su historia y un despliegue récord de soluciones de almacenamiento energético. Los márgenes del...

