¿Cuál es la preocupación con los resultados presentados por IBM?

IBM publicó ayer sus resultados, con luces y sombras. Los ingresos y los beneficios por acción superaron las expectativas del mercado, y el flujo de caja libre aumentó significativamente. A pesar de ello, la reacción de los inversores está siendo negativa y las acciones...

