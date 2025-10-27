lee mas
Noticias de Mercado

El Ibex 35 bate su récord histórico

27 de octubre de 2025

El Ibex 35 acaba de romper sus máximos históricos, acercándose poco a poco a los 16.000 puntos. El selectivo nacional se convierte en el índice con mejor comportamiento de Europa este año, con una subida acumulada del 37%.   ¿Qué factores han...

El precio del oro cae antes de la reunión de la Fed

27 de octubre de 2025

El precio del oro corrige un 1,2% en estos momentos. Tras dibujar la semana pasada su primera caída desde la segunda semana de agosto, el metal precioso arranca la semana con nuevas caídas. Si esta semana el activo también termina a la baja, sería la primera vez desde junio...

🔴 En directo: Repaso semanal de mercados

27 de octubre de 2025

Conoce qué eventos económicos destacarán esta semana y qué noticias de mercado debemos tener en cuenta. ¡No te lo pierdas! 👇 Si accedes desde tu XTB app móvil y quieres dejarnos alguna pregunta en el seminario, haz click aquí. 

