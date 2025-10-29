lee mas
Invertir implica riesgos.
Noticias de Mercado

Las acciones de Santander planas tras sus resultados del 3T2025

29 de octubre de 2025

Las acciones de Santander suben alrededor del 0,2% tras presentar unos resultados en línea con las expectativas del consenso y mejora el desempeño en comparación con las cifras presentadas por Bankinter la semana pasada.    Cifras clave de los resultados ordinarios...

Wall Street sube a la espera de los resultados de las “Siete Magníficas”

28 de octubre de 2025

  Los índices bursátiles europeos registraron un desempeño mixto este martes, cerrando la sesión con leves caídas tras haber alcanzado máximos históricos el lunes. El Euro Stoxx 50 retrocedió aproximadamente un 0,12%. Entre los mercados...

📊Las acciones de Royal Caribbean se desploman un 7% tras resultados: ¿Tiene sentido?

28 de octubre de 2025

Las acciones de Royal Caribbean están desplomándose un 7% en la sesión de hoy después de presentar unos buenos resultados pero con un par de datos por debajo de lo esperado por el consenso de analistas. ¿De verdad tienen sentido estas caídas? Recordad que Royal...

