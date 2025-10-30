Vídeo: Análisis relativo entre Índices de Bolsa por Pablo Gil, 10 de octubre de 2018
Durante los últimos meses hemos visto comportamientos muy dispares entre distintas bolsas mundiales. En concreto el SP500 lo ha hecho mucho mejor que el...
Noticias de Mercado
Las acciones de Meta se están desplomando un 10% en la sesión de hoy después de que anoche presentara sus resultados del tercer trimestre del 2025. La partida de impuestos y el nuevo rango de capex estimado están causando estos descensos. Pero, son razonables? ¿La inversión...
Más
La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, y un número creciente de automóviles, fábricas y dispositivos cotidianos se están volviendo inteligentes. En el centro de esta transformación global se encuentra NXP Semiconductors, una empresa neerlandesa cuyos circuitos...
Más
La acción de Amazon (AMZN.US) se encuentra hoy en el punto de mira del mercado, dada la publicación de sus últimos resultados trimestrales. El gigante tecnológico dará a conocer al cierre de la sdesión de Estados Unidos sus cifras del tercer trimestre, que llegan...
Más
Durante los últimos meses hemos visto comportamientos muy dispares entre distintas bolsas mundiales. En concreto el SP500 lo ha hecho mucho mejor que el...
Resumen: La membresía del Reino Unido en el GPA está bajo amenaza ya que otros miembros piensan en bloquear el acceso El DAX...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDJPY. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Se espera que los datos de Producción Industrial en UK muestren un ligero avance Inflación PPI Americana en la agenda pronto...
En este vídeo hacemos un repaso de los principales acontecimientos a nivel macro-económico así como la situación técnica de varios activos de renta fija,...
En este vídeo hacemos un repaso de los principales acontecimientos a nivel macro-económico así como la situación técnica de varios activos de renta fija,...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: La tensión en torno a Italia y el Brexit han puesto en jaque a las bolsas europeas. En el caso de Italia...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: La tensión en torno a Italia y el Brexit han puesto en jaque a las bolsas europeas. En el caso de Italia...
Resumen: Los bancos estadounidenses lanzarán sus resultados el viernes 12 de octubre Se espera que las ganancias para todo el...
Resumen: Miembros del partido de la PM Theresa May se sitúan en contra en el Partido Conservador El DAX (DE30 en xStation5) tiene...
Citi ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDUSD. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Los inversores obtendrán hoy datos de Canadá a primera hora de la tarde Algunos banqueros centrales comparecerán...
Resumen: Salvini intensifica su retórica antiinmigrante. El DAX (DE30 en xStation5) marcha hacia la zona de soporte con un rango...
Resumen: Los mercados acalorados el lunes tras la victoria de Bolsonaro y el corte de reservas de China Inflación de EEUU, actas del BCE,...
Resumen: Ethereum se mueve dentro de un patrón de triángulo, con dos niveles cruciales para observar. Litecoin rompe...
El dólar se fortalece de manera notable tras la publicación de los datos NFP a las 14:30h. La figura dejada en el EURUSD proyecta el clásico...
Resumen: Erdogan considera celebrar un referéndum sobre la adhesión a la UE DAX (DE30 en xStation5) se mantiene en la zona...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par de divisas CHFJPY. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Se espera que la ola de crecimiento de EEUU desacelere hasta los 2.8% YoY Se prevee que el incremento de empleo Canadiense continúe...
Resumen: Todos los principales índices de Estados Unidos en rojo US30 se retira del máximo marcado Los datos de...
El país de residencia especificado no está operativo. Elige otro país.
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor