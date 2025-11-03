Las acciones europeas suben el martes por la mañana
Resumen: Semana intensa para la política europea. El DAX (DE30 en xStation5) se suma a las ganancias y se aleja del soporte de...
Noticias de Mercado
Tras el cierre de la sesión del lunes en Wall Street, Palantir, una de las mayores y posiblemente más controvertidas empresas de IA, publicará sus resultados. Esta compañía tecnológica con sede en Denver ha pasado de ser una startup especializada a la vigésima...
Más
Esta semana se cumple el primer aniversario de la victoria electoral de Donald Trump. Se suponía que la reelección de Donald Trump impulsaría el mercado bursátil, y estadísticamente así ha sido, aunque de no ser por la inteligencia artificial, el avance sería...
Más
Conoce qué eventos económicos destacarán esta semana y qué noticias de mercado debemos tener en cuenta. ¡No te lo pierdas! 👇 Si accedes desde tu XTB app móvil y quieres dejarnos alguna pregunta en el seminario, haz...
Más
Resumen: Semana intensa para la política europea. El DAX (DE30 en xStation5) se suma a las ganancias y se aleja del soporte de...
Resumen: Se espera que los indicadores de olas de crecimiento de UK permanezcan sin cambios Se prevee otro deterioro en el índice...
Resumen: El índice alemán cotiza en mínimos anuales Corrección ABC en juego DAX (DE30 en xStation5) prueba...
Citi ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURUSD. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: El FMI indica que el crecimiento del sector de la criptomoneda podría desestabilizar al sector financiero en caso de que sigan...
En este vídeo hacemos un repaso de los principales acontecimientos a nivel macro-económico así como la situación técnica de varios activos de renta fija,...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: La tensión en torno a Europa sigue poniendo en jaque a las bolsas europeas. En Italia la votación a favor...
En este vídeo hacemos un repaso de los principales acontecimientos a nivel macro-económico así como la situación técnica de varios activos de renta fija,...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: La tensión en torno a Europa sigue poniendo en jaque a las bolsas europeas. En Italia la votación a favor...
Resumen: El miembro de la coalición de Merkel pierde la mayoría absoluta en el estado bávaro El DAX (DE30 en xStation5)...
Thomson Reuters IFr ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDJPY. La agencia recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes...
Resumen: Se espera que las ventas minoristas de EEUU suban otro mes consecutivo Varios miembros del BCE hablarán a lo largo de...
Resumen: US IPC Y / Y: 2.3% vs 2.4% exp USD cotizando a la baja ; EURUSD cerca de 1.16 Ayer, el dólar estadounidense regresó...
Resumen: Las caidas en los mercados se contagian en Europa El DAX (DE30 en xStation5) logra defender el soporte de 11500 puntos por ahora Bayer...
Resumen: Grandes caídas Estados Unidos y Asia. Las cotizadas publican “profit warnings” por el conflicto comercial entre China...
Las bolsas registraron ayer desplomes en casi todas las geografías. En este vídeo analizo hasta que punto se han deteriorado las estructuras alcistas tanto...
TD Bank ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDCAD. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes niveles: Entry...
Las bolsas registraron ayer desplomes en casi todas las geografías. En este vídeo analizo hasta que punto se han deteriorado las estructuras alcistas tanto...
Resumen: Actas del BCE en elpunto de mira tras los comentarios de Draghi La inflación de IPC de EEUU se publicará a primera hora...
Resumen: Los índices de Estados Unidos en rojo antes de la apertura del mercado Las small caps continúan por debajo del rendimiento...
El país de residencia especificado no está operativo. Elige otro país.
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor