Noticias de Mercado

Análisis pre-resultados de Palantir: Crecimiento sin precedentes y valoraciones elevadas

3 de noviembre de 2025

Tras el cierre de la sesión del lunes en Wall Street, Palantir, una de las mayores y posiblemente más controvertidas empresas de IA, publicará sus resultados. Esta compañía tecnológica con sede en Denver ha pasado de ser una startup especializada a la vigésima...

Las claves de la semana: La IA y las “Siete Magníficas” impulsan a Wall Street en el primer aniversario de la reelección de Trump

3 de noviembre de 2025

Esta semana se cumple el primer aniversario de la victoria electoral de Donald Trump. Se suponía que la reelección de Donald Trump impulsaría el mercado bursátil, y estadísticamente así ha sido, aunque de no ser por la inteligencia artificial, el avance sería...

🔴 En directo: Repaso semanal de mercados

3 de noviembre de 2025

Conoce qué eventos económicos destacarán esta semana y qué noticias de mercado debemos tener en cuenta. ¡No te lo pierdas! 👇       Si accedes desde tu XTB app móvil y quieres dejarnos alguna pregunta en el seminario, haz...

