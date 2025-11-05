Wirecard al alza después de anunciar metas ambiciosas
Resumen: Miembros del partido de la PM Theresa May se sitúan en contra en el Partido Conservador El DAX (DE30 en xStation5) tiene...
Las acciones de Grifols sufren una fuerte caída en la sesión de hoy, al decepcionar sus resultados correspondientes al tercer trimestre del año. La farmacéutica se posiciona hoy entre las más bajistas del Ibex 35 a pesar de conseguir una mejora a nivel interanual en...
Arista Networks publicará sus resultados del tercer trimestre de 2025 tras la sesión de hoy, y las expectativas son altas. La fuerte demanda de soluciones de red para infraestructura de inteligencia artificial (IA) y centros de datos hiperescalables impulsa el dinámico crecimiento...
Advanced Micro Devices, conocida como AMD, publicará hoy su informe del tercer trimestre de 2025, que se dará a conocer tras el cierre del mercado. El informe proporcionará a los inversores información clave sobre el desarrollo de la compañía, con especial atención...
Citi ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDUSD. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Los inversores obtendrán hoy datos de Canadá a primera hora de la tarde Algunos banqueros centrales comparecerán...
Resumen: Salvini intensifica su retórica antiinmigrante. El DAX (DE30 en xStation5) marcha hacia la zona de soporte con un rango...
Resumen: Los mercados acalorados el lunes tras la victoria de Bolsonaro y el corte de reservas de China Inflación de EEUU, actas del BCE,...
Resumen: Ethereum se mueve dentro de un patrón de triángulo, con dos niveles cruciales para observar. Litecoin rompe...
El dólar se fortalece de manera notable tras la publicación de los datos NFP a las 14:30h. La figura dejada en el EURUSD proyecta el clásico...
Resumen: Erdogan considera celebrar un referéndum sobre la adhesión a la UE DAX (DE30 en xStation5) se mantiene en la zona...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par de divisas CHFJPY. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Se espera que la ola de crecimiento de EEUU desacelere hasta los 2.8% YoY Se prevee que el incremento de empleo Canadiense continúe...
Resumen: Todos los principales índices de Estados Unidos en rojo US30 se retira del máximo marcado Los datos de...
Resumen: Otra empresa japonesa insta a avanzar en las conversaciones sobre Brexit El DAX (DE30 en xStation5) se lanzó hacia el...
Credit Suisse ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDCAD. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Se prevee que el PMI Ivey suba ligeramente en septiembre Se espera que las órdenes de fábrica de EEUU se recuperen...
Resumen: Cambio de empleo no agrícola y el PMI manufacturero están muy por encima del pronóstico PMI...
Resumen: Las empresas japonesas consideran la posibilidad de trasladar operaciones fuera del Reino Unido debido a las incertidumbres del Brexit El...
Resumen: El IPC de inflación Turco se acelera aún másTurkish CPI inflation to accelerate further Se espera que el...
Resumen: El Nasdaq dibuja una figura de reversión de tendencia El mercado termina bajando después de alcanzar un nuevo...
Resumen: El Nasdaq (US100) lucha en los entornos de sus máximos históricos. A pesar de que el dólar...
Resumen: Giovanni Tria atacado por los ministros de finanzas de la UE sobre el presupuesto italiano El DAX (DE30 on xStation5) no consigue...
