Noticias de Mercado

Acción del mes: La IA amenaza a Google

7 de noviembre de 2025

Las acciones de Alphabet (Google) han sufrido varios episodios de volatilidad desde el 2022 por los miedos del mercado sobre el impacto de la IA en el segmento de publicidad de Google. Sin embargo, a pesar de ello la rentabilidad anualizada desde finales del 2018 ha sido del 27,1%, por lo que el mercado...

Las acciones de IAG se desploman un 9% tras no cumplir expectativas

7 de noviembre de 2025

Las acciones de IAG se desploman un 9% tras presentar unas cifras que se han quedado algo por debajo de las expectativas del consenso de analistas. El mercado está reaccionando de manera agresiva, pero debemos mirar primero las cifras para ver si de verdad tienen sentido estas caídas.       Cifras...

Venezuela: ¿qué implicaría un cambio de poder para los precios del petróleo?

6 de noviembre de 2025

En los últimos meses, se ha producido un aumento sin precedentes en las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, particularmente entre sus líderes —Nicolás Maduro y Donald Trump. Lo más preocupante es que este incremento de tensiones va acompañado del despliegue...

