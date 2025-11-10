Las acciones de Estados Unidos comienzan a bajar por los datos de empleo
Resumen: Todos los principales índices de Estados Unidos en rojo US30 se retira del máximo marcado Los datos de...
Noticias de Mercado
La temporada de resultados está generando dudas en los mercados. Normalmente las temporadas de resultados producen movimientos erráticos en las bolsas y en esta ocasión no está siendo diferente. El 91% de las compañías del S&P 500 han presentado ya resultados...
Conoce qué eventos económicos destacarán esta semana y qué noticias de mercado debemos tener en cuenta. ¡No te lo pierdas! 👇
Las acciones de Alphabet (Google) han sufrido varios episodios de volatilidad desde el 2022 por los miedos del mercado sobre el impacto de la IA en el segmento de publicidad de Google. Sin embargo, a pesar de ello la rentabilidad anualizada desde finales del 2018 ha sido del 27,1%, por lo que el mercado...
Resumen: Otra empresa japonesa insta a avanzar en las conversaciones sobre Brexit El DAX (DE30 en xStation5) se lanzó hacia el...
Credit Suisse ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDCAD. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Se prevee que el PMI Ivey suba ligeramente en septiembre Se espera que las órdenes de fábrica de EEUU se recuperen...
Resumen: Cambio de empleo no agrícola y el PMI manufacturero están muy por encima del pronóstico PMI...
Resumen: Las empresas japonesas consideran la posibilidad de trasladar operaciones fuera del Reino Unido debido a las incertidumbres del Brexit El...
Resumen: El IPC de inflación Turco se acelera aún másTurkish CPI inflation to accelerate further Se espera que el...
Resumen: El Nasdaq dibuja una figura de reversión de tendencia El mercado termina bajando después de alcanzar un nuevo...
Resumen: El Nasdaq (US100) lucha en los entornos de sus máximos históricos. A pesar de que el dólar...
Resumen: Giovanni Tria atacado por los ministros de finanzas de la UE sobre el presupuesto italiano El DAX (DE30 on xStation5) no consigue...
Resumen: Se espera que el PMI de construcción en UK permanezca sin cambios Toda la atención en las etimaciones del inventario...
Resumen: El Eurogrupo discutirá el programa de rescate de la UE hoy El DAX (DE30 en xStation5) rebota más alto al comienzo...
Resumen: El informe de NFP (nóminas no agrícolas) se publicará el viernes Se preveee que el PMI manufacturero de...
El acuerdo de aumentar el déficit público en Italia ha puesto contra las cuerdas al ministro de economía italiano Giovanni Tria, que pretendía rebajarlo...
ANZ ha publicado una recomendación sobre el par de divisas GBPNZD. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Merkel no descarta la posibilidad de impulsar la candidatura de Weidmann para el cargo de presidente del BCE El DAX (DE30 en...
Deutsche Bank ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDNZD. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Se espera que las ventas minoristas Suecas remonten tras la inesperada caída del mes anterior Se prevee un ligero repunte...
Resumen: Barrick Gold (ABX.US) anunció una fusión con una importante compañía minera de oro La entidad resultante...
