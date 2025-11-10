lee mas
Invertir implica riesgos.
Invertir implica riesgos.

Noticias de Mercado

Las claves de la semana por XTB

10 de noviembre de 2025

La temporada de resultados está generando dudas en los mercados. Normalmente las temporadas de resultados producen movimientos erráticos en las bolsas y en esta ocasión no está siendo diferente. El 91% de las compañías del S&P 500 han presentado ya resultados...

Más

🔴 En directo: Repaso semanal de mercados

10 de noviembre de 2025

Conoce qué eventos económicos destacarán esta semana y qué noticias de mercado debemos tener en cuenta. ¡No te lo pierdas! 👇  

Más

Acción del mes: La IA amenaza a Google

7 de noviembre de 2025

Las acciones de Alphabet (Google) han sufrido varios episodios de volatilidad desde el 2022 por los miedos del mercado sobre el impacto de la IA en el segmento de publicidad de Google. Sin embargo, a pesar de ello la rentabilidad anualizada desde finales del 2018 ha sido del 27,1%, por lo que el mercado...

Más

4 de octubre de 2018
3 de octubre de 2018
2 de octubre de 2018
1 de octubre de 2018
28 de septiembre de 2018
27 de septiembre de 2018

Calendario macroeconómico

Únete a más de 2.000.000 de Clientes de todo el mundo

Hazte cliente Descarga la app Descarga la app