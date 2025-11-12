lee mas
🔴 EN DIRECTO: ¿Cómo invertir en Renta Fija?

12 de noviembre de 2025

En los últimos meses, los bancos centrales están recortando tipos como pocas veces se ha visto en la historia. Sin embargo, la rentabilidad de los bonos apenas se ha movido. ¿Qué hay detrás de este desajuste? ¿Y cómo podemos aprovechar los nuevos recortes...

Las acciones de Infineon se disparan un 8%

12 de noviembre de 2025

Las acciones de Infineon Technologies, uno de líderes en el mercado de semiconductores en Alemania, cotizan en positivo tras la presentación de su último informe de resultados. La compañía, que cuenta con una cartera de productos altamente diversificada que le...

Las claves de la semana por XTB

10 de noviembre de 2025

La temporada de resultados está generando dudas en los mercados. Normalmente las temporadas de resultados producen movimientos erráticos en las bolsas y en esta ocasión no está siendo diferente. El 91% de las compañías del S&P 500 han presentado ya resultados...

