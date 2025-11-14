lee mas
Noticias de Mercado

¿Es la IA una nueva burbuja?

14 de noviembre de 2025

En apenas una semana, los mercados han pasado de un ambiente de entusiasmo a uno de temor, sin que parezca que la economía o los beneficios empresariales hayan cambiado de forma significativa. Las sospechas de una posible burbuja de inteligencia artificial empiezan a aparecer desde distintos ángulos:...

Los problemas de Google en Europa

13 de noviembre de 2025

Alphabet Inc., comúnmente conocida como Google, vuelve a estar en la mira de los reguladores europeos. La Comisión Europea anunció el jueves el inicio de una investigación contra Alphabet por presunta violación de la llamada “Ley de Mercados Digitales” (Digital...

Las acciones de Sabadell se desploman un 4% tras sus resultados del 3T2025

13 de noviembre de 2025

Las acciones de Sabadell se desploman un 4% después de presentar unos malos resultados trimestrales tanto en términos de crecimiento como comparándolos con lo que estaba esperando el consenso de analistas.    Cifras clave de los resultados de Sabadell del tercer trimestre...

